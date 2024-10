Nowe show w Super Polsacie od 4 listopada. Powinni to kręcić w Biedronce

Już od 4 listopada widzowie Super Polsatu będą mogli śledzić zmagania bohaterów nowego programu Bitwa o palety, który zapowiada się jako emocjonujące widowisko, pełne rywalizacji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Prowadzone przez Zygmunta Chajzera show łączy w sobie świat handlu i adrenaliny związanej z licytacją, oferując uczestnikom i widzom dynamiczną rozrywkę.

W programie, który będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00, uczestnicy będą rywalizować o to, kto najlepiej wyczuje wartość towarów ukrytych na paletach. Zadanie nie jest łatwe – niektóre z nich można częściowo podejrzeć, inne pozostają całkowitą tajemnicą. Kluczowe będzie więc połączenie intuicji z odwagą w podejmowaniu ryzyka.

Licytacja, adrenalina i zmysł handlowy

Jak zapowiada sam Zygmunt Chajzer, „Bitwa o palety” to program, w którym emocje sięgają zenitu.

„Bitwa o palety” to program, w którym główną rolę grają naprawdę wielkie emocje. Czasami uczestnicy dają się im ponieść i licytują naprawdę ostro. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana! A nasi bohaterowie nie boją się wyzwań. To fantastyczni ludzie, potrafiący się bawić, ale potrafiący również robić dobre interesy

– skomentował Zygmunt Chajzer

W każdym odcinku cztery dwuosobowe drużyny stają do walki o palety pełne towarów, z których tylko dwie dają możliwość choćby częściowego wglądu w swoją zawartość. Licytacja trzeciej palety to prawdziwa loteria – kupujący nie wiedzą, co znajduje się wewnątrz. Po zakończonych licytacjach kamery towarzyszą zwycięskim drużynom podczas rozpakowywania zdobytych skarbów, które mogą okazać się zarówno prawdziwymi hitami – kosztownym AGD czy nowym sprzętem sportowym, jak i kompletnym fiaskiem – w postaci uszkodzonych mebli lub bezużytecznych urządzeń.

Biznes i pasje bohaterów

W programie biorą udział zarówno profesjonaliści, którzy zawodowo zajmują się handlem paletami, jak i nowicjusze dopiero zaczynający swoją przygodę z tym typem biznesu. Ich wspólnym mianownikiem jest przedsiębiorczość, otwarta głowa i zamiłowanie do wyzwań. Wśród uczestników znajdziemy osoby o bardzo różnorodnych pasjach i zawodach – stand-uperów, pszczelarzy, informatyków, fotografów, a nawet muzyków. Każdy z nich liczy na sukces i jest gotów zaryzykować, by osiągnąć zysk.

Po licytacji drużyny mają dwa tygodnie na sprzedaż zdobytych towarów, a kamery programu śledzą ich postępy i strategie sprzedażowe. Zwycięzcą odcinka zostaje para, która osiągnie największy zysk.

Handel paletami – nowy fenomen

Program „Bitwa o palety” wprowadza polskich widzów w fascynujący świat handlu paletami, który staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem także w Polsce. Wielkie sieci handlowe na całym świecie uczyniły ze zwrotów konsumenckich dochodowy biznes, a niektórzy sprzedawcy specjalizują się w zakupie palet pełnych zwróconych towarów, które później sprzedają z zyskiem. Choć taka forma handlu wiąże się z ryzykiem, może przynieść uczestnikom niemałe zyski – o ile wykażą się odpowiednią strategią i wyczuciem rynku.

„Bitwa o palety” to polska edycja znanego formatu „Return Masters”, który od lat odnosi sukcesy między innymi w Niemczech. Za produkcję programu odpowiada Endemol Shine Polska, część międzynarodowej grupy Banijay Entertainment, która tworzy programy telewizyjne na najwyższym światowym poziomie.

Premiera już 4 listopada 2024 roku. Przygotujcie się na emocjonującą rywalizację, zaskakujące zwroty akcji i niespodzianki, które z pewnością przyciągną uwagę każdego miłośnika dobrego handlu i adrenaliny.

