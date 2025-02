Genialny serial już w marcu. Nie ma nic lepszego dla fanów Yellowstone

"1923" - o czym jest serial?

Jak wynika z opisu producenta, w drugim sezonie prequelu Yellowstone surowa zima przynosi nowe wyzwania Jacobowi (Harrison Ford) i Carze (Helen Mirren). Wygląda na to, że wciąż mają na ranczu Duttonów wiele spraw do dokończenia. Trudne warunki pogodowe i wrogowie zasadzający się na dziedzictwo Duttonów skłaniają Spencera (Brandon Sklenar) do wyruszenia w trudną podróż do domu. Czeka go wyścig z czasem, którego stawką są losy jego rodziny w Montanie. Tymczasem, Alexandra (Julia Schlaepfer) rusza w wymagający rejs przez Atlantyk, żeby odnaleźć ukochanego Spencera.