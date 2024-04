Samsung zaprasza na seans. Z tymi dokumentami poznasz kultowe dyscypliny olimpijskie

Samsung, oficjalny partner Letnich Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, przygotował serię filmów dokumentalnych poświęconych kultowym dyscyplinom olimpijskim, takim jak skateboarding, breakdance czy surfing.

26 lipca 2024 roku w Paryżu rozpoczną się Igrzyska XXXIII Olimpiady. Oficjalnym partnerem tego wydarzenia jest Samsung, który z tej okazji przygotował serię filmów dokumentalnych o kultowych dyscyplinach olimpijskim. Powstały one we współpracy z Street League Skateboarding (SLS), Pro Breaking Tour (PBT) i World Surf League (WSL).

W skład serii wchodzą trzy krótkie dokumenty. W rolach głównych występują w nich takie legendy sportu, jak Shaun Tomson, Eric Koston czy David „Kid David” Shreibman, a także olimpijki Johanne Defay (surfing, Francja), Sky Brown (skateboarding, Wielka Brytania), Grace „Sunny” Choi (breakdance, USA) i wielu innych.

Concrete Dreams, Breaking Boundaries, The Next Wave.

Dokument "Concrete Dreams" pokazuje drogę, jaką przeszedł skateboarding – od ulicznego sportu popularnego w latach 80-tych do formalnego uznania go jako dyscypliny Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. To również historia społeczności połączonej nadrzędną zasadą – szacunku. Zachęca widza do spojrzenia na świat w inny sposób, inspirując do ciągłego tworzenia i podnoszenia się, bez względu na to, jak częste mogą być upadki.

Kolejne filmy z serii opowiadają o breakdance i surfingu. Wkrótce będzie można je obejrzeć na kanale Samsunga w serwisie YouTube.

Filmowy tryptyk jest kluczowym elementem kampanii Samsung z okazji tegorocznych Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich Paryż 2024 roku pod hasłem "Niech Wygra Otwartość”. Idea otwartego umysłu, dzięki któremu wszystko staje się możliwe, jest bliska sportowym społecznościom, które biorą udział w Igrzyskach – zarówno obecnych, jak i przyszłych.

Samsung wspiera i świętuje wraz ze społecznościami deskorolkowców, breakdancerów i surferów w ich niesamowitej podróży na scenę olimpijską. Jesteśmy zaszczyceni możliwością opowiedzenia ich historii i udostępnienia ich szerszej publiczności dzięki tej serii filmów dokumentalnych. Mamy nadzieję, że zainspirują wielu do przekraczania granic, wspierania się nawzajem i zachowania otwartości umysłu bez względu na wszystko.

– powiedziała Stephanie Choi, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu Mobile eXperience Business w Samsung Electronics

Zobacz: Składaki Samsunga bliżej niż myśleliśmy. Znamy datę premiery

Zobacz: Play z nowymi kanałami TV. To z okazji Letnich IO w Paryżu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung