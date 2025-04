W końcu jest! Głośny polski serial wylądował dziś na Netfixie

"Projekt UFO" - coś na co czekaliśmy

UFO właśnie wylądowało na Netflixie. I to w nie byle jakiej postaci, bo w formie czteroodcinkowej produkcji z najlepszą obsadą polskich aktorów. Trzeba przyznać, że produkcja zwraca uwagę i potęguje apetyt. Kasper Bajon przeniesie co niektórych w sentymentalną podróż do lat 80., gdzie posępną rzeczywistość PRL-u ubarwia wiara w istnienie życia pozaziemskiego. To wtedy popularność zyskują wszelkiego rodzaju historie o UFO. Historia przedstawiona w miniserialu została zainspirowana prawdziwym śledztwem, jakie miało miejsce w Emilcinie.