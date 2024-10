Producent kultowego "Bladerunner 2049" pozwał Muska i właściciela TVN

No i się porobiło. Producent filmu "Bladerunner 2049" podał do sądu Elona Muska, Teslę i właściciela TVN-u - Warner Bros. O co dokładnie chodzi?

Elon Musk musi się ostatnio zmierzyć z serią oskarżeń o plagiaty. Dopiero co, o plagiat oskarżył go reżyser, nakręconego 20 lat temu, filmu science fiction "Ja, robot". Teraz przyszła kolei na firmę Alcon, producenta filmu Bladerunner 2049. O co chodzi tym razem?

Firma Alcon Entertainment przekonuje, że Warner Bros, będący dystrybutorem Bladerunnera, prosił ją o zgodę na wykorzystanie pewnych elementów, podczas pokazu promującego najnowszy model robotaksówki Tesla. Spotkał się jednak z odmową. Pomimo tego, organizatorzy pokazu stworzyli za pomocą AI materiały promocyjne na podstawie filmu.

Obraz określony "kultowym wizerunkiem filmu" był wyświetlany przez kilka sekund, podczas pokazu Muska. Oskarża się milionera o to, że wyświetlił materiał w "złej wierze", wyłącznie po to, aby zyskać większe zyski ze sprzedaży swoich pojazdów. Cena robotaksówki ma nie przekraczać 30 tysięcy dolarów. Firma nie życzy sobie powiązań z marką Tesla.

Każda marka rozważająca partnerstwo z Teslą musi brać pod uwagę (...) upolitycznione, kapryśne i arbitralne zachowanie Muska, które czasami przeradza się w mowę nienawiści.

- tłumaczy w pozwie Alcon.

Źródło zdjęć: Faiz Zaki / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com