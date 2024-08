W Polsat Box Go obejrzysz relacje z US Open 2024

Iga Świątek i Hubert Hurkacz to polskie gwiazdy na kortach US Open 2024. Relacje z wydarzenia obejrzysz w serwisie Polsat Box Go, na kanałach Eurosport.

Rusza US Open 2024. Dla fanów tenisa ziemnego w Polsce, Polsat Box Go przygotował wyjątkową ofertę. Za 40 zł z subskrypcją nawet na miesiąc, bez długotrwałych zobowiązań, można otrzymać dostęp do pakietu sportowego, a w nim relacje z US Open oraz 20 kanałów sportowych.

Nowojorskie emocje na wyciągnięcie ręki

Tradycyjnie, mecze US Open odbędą się na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku. Polska reprezentacja, z Igą Świątek, Magdą Linette i Magdaleną Fręch w singlu kobiet oraz Hubertem Hurkaczem i debiutującym Maksem Kaśnikowskim w singlu mężczyzn, jest gotowa na podbój wielkoszlemowych kortów. Już pierwszego dnia turnieju kibice będą świadkami meczów Fręch vs Minnen, Linette vs Jovic oraz Kaśnikowski vs Martinez.

Obrona tytułów i nadzieje na sukces

Wszystkie oczy będą zwrócone na ubiegłorocznych zwycięzców – Novaka Djokovicia i Cori Gauff, którzy powrócą, by bronić swoich tytułów. W poprzednim roku Iga Świątek zakończyła swój udział w 4. rundzie, a Magda Linette i Magdalena Fręch odpadły w 2. rundzie. W tym roku mają szansę na rewanż i pokazanie się z jeszcze lepszej strony.

Harmonogram US Open 2024:

26.08: 1. runda,

27.08 – 28.08: 2. runda,

29.08 – 30.08: 3. runda,

31.08 – 1.09: 4. runda,

2-3.09: ćwierćfinały,

4.09: półfinał kobiet,

5.09: półfinał mężczyzn,

6.09: finał kobiet,

7.09: finał mężczyzn.

Pakiet Polsat Box Go Sport to oczywiście nie tylko tenis. Subskrybenci otrzymują dostęp do szerokiej gamy wydarzeń sportowych, w tym Ligi Europy UEFA, Wimbledonu, ATP Masters 1000, a także LaLiga EA Sports i wielu innych. To wszystko w promocyjnej cenie 40 zł za 30 dni.

Źródło zdjęć: lev radin / Shutterstock.com, Polsat Box

Źródło tekstu: Polsat Box