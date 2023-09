Polsat Box Go szykuje nowy serial. Premiera w październiku

Polsat Box Go pokaże w październiku nowy serial. Rafi to magiczna historia o życiowej przemianie, z Pawłem Domagałą, Danutą Stenką i Olafem Lubaszenką w rolach głównych.

Nowy metafizyczno-obyczajowy serial „Rafi” już 6 października 2023 roku będzie miał premierę w Polsat Box Go. To pełna humoru i magii historia lekkoducha imieniem Rafi (Paweł Domagała), który w wyniku niespodziewanych wydarzeń podejmuje wyzwanie, by stać się lepszym człowiekiem. Pomaga mu w tym ironiczna, błyskotliwa wysłanniczka z zaświatów – Krystyna (Danuta Stenka).

Serial będzie można oglądać wyłącznie w pakiecie Polsat Box Go Premium w serwisie Polsat Box Go. Produkcja powstała na zlecenie Telewizji Polsat.

Wybitni aktorzy, magia, lekkość i humor

„Rafi” to serial metafizyczno-obyczajowy z wybitnymi aktorami i dialogami pełnymi humoru. To także opowieść o zmianie, która daje nadzieję. Taka, po której widz poczuje się dobrze, świat będzie wydawał się odrobinę lepszy, a życie łatwiejsze do zniesienia.

Mam nadzieję, że ten serial da widzom dużo radości, nadziei i inspiracji do życia.

– powiedział Paweł Domagała, pomysłodawca i odtwórca głównej roli w serialu

Reżyserem „Rafiego” jest Bartosz Prokopowicz („Szczęścia chodzą parami”, „Chemia”), a w obsadzie serialu znaleźli się między innymi Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska, Danuta Stenka, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Piotr Głowacki, Olaf Lubaszenko, Piotr Rogucki i Tomasz Schuchardt. Pomysłodawcami produkcji są Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska, za scenariusz odpowiadają Radosław Figura, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Piosenka „Rafi” oficjalnym utworem serialu

Utwór „Rafi” – z najnowszej płyty Pawła Domagały pt. „Narnia”, powstał specjalnie na potrzeby serialu. Autorem tekstu piosenki jest Paweł Domagała, a muzykę skomponował wspólnie z Łukaszem Borowieckim. Piosenka „Rafi” jeszcze przed premierą serialu zdobyła dużą popularność – teledysk w samym tylko serwisie YouTube obejrzało już ponad 1,1 mln wyświetleń.

Źródło zdjęć: Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat