Viaplay wycofuje się z Polski. Znamy datę

Wiemy, do kiedy prawdopodobnie będzie działał w Polsce serwis Viaplay, który już jakiś czas temu zapowiedział, że wycofuje się z naszego kraju.

Już kilka tygodni temu serwis Viaplay zapowiedział, że wycofuje się z Polski. Firma zamierza skupić się na swoich rodzimych, skandynawskich rynkach. Jednak wciąż nie znaliśmy wielu szczegółów tej decyzji. Teraz dowiedzieliśmy się, do kiedy serwis ma działać w naszym kraju.

Viaplay wycofuje się z Polski

Serwis WP Sportowe Fakty dowiedział się, że Viaplay ma działać w Polsce maksymalnie do końca tego roku. Jest to maksymalny czas, jaki firma dała sobie na sprzedaż wszystkich licencji, które do niej należą. Tym samym widzowie nie mają powodów do obaw, bo wszystkie rozgrywki sportowe powinny być dostępne w innych usługach.

A tych jest całkiem sporo. Do Viaplay należą między innymi licencje na pokazywanie meczów angielskiej Premier League, niemieckiej Bundesligi, rozgrywek europejskich w ramach Ligi Europy i Ligi Konferencji, a także wyścigi Formuły 1.

Nieoficjalnie mówi się, że dużą część licencji może wykupić Canal+, który zainteresowany jest przede wszystkim ligą angielską, na którą przez 20 lat miał wyłączność. Na razie kanał uzyskał sublicencję, ale podobno zależy im na wykupieniu całości praw do transmisji Premier League.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T. Schneider / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WP Sportowe Fakty