Polsat Box Go zaprasza na drugi sezon „Swatów”

Przygody dziadków i ich ukochanej wnuczki w sielskim klimacie polskiej wsi w środę, 9 sierpnia 2023 roku wrócą do Polsat Box Go razem z drugim sezonem serialu Swaci.

„Swaci” to przygody pochodzących z różnych środowisk dziadków, walczących o uwagę ukochanej wnuczki. Serial pokazuje zderzenie dwóch światów – miejskiego i wiejskiego, które jest czasami trudne do pogodzenia. W drugim sezonie nie zabraknie zabawnych sytuacji, z którymi zarówno Kwiatkowscy, jak i Gąsiorowie będą radzić sobie na różne sposoby. W środku zamieszania jak zwykle 6-letnia wnuczka – rezolutna Maja.

Drugi sezon „Swatów” to kontynuacja zabawnych perypetii mieszkańców wsi Gąsiorowo. Krysia Gąsior jest sfrustrowana bezczynnością Wacka i domaga się, żeby podjął pracę. Do tego czasu zamierza głodzić Wacka, więc ten w desperacji oszukuje, że przyjął posadę. W rzeczywistości jednak pożycza pieniądze i próbuje szczęścia w grze na automatach. Kwiatkowscy z tej okazji zapraszają Gąsiorów do wystawnej restauracji. Z kolei Jerzy, bez wiedzy Iwony, podnajmuje ich mieszkanie swojemu koledze. Podczas uroczystej kolacji Kwiatkowscy dostają telefon, że zalewają sąsiadów. Nagle zostawiają Gąsiorów samych w restauracji, bez pieniędzy, z rachunkiem do zapłacenia.





Produkcja powstała na licencji ukraińskiej. Za adaptację scenariusza i reżyserię odpowiada Kordian Piwowarski („Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”, „Baczyński”, „Jaskinia Filozofów”). W rolach głównych wystąpili między innymi: Monika Krzywkowska (Iwona Kwiatkowska, mama Mateusza), Mariusz Kiljan (Jerzy Kwiatkowski, ojciec Mateusza), Paweł Koślik (Wacław Gąsior, ojciec Ani), Beata Schimscheiner (Krystyna Gąsior, mama Ani), Amelia Żuchowska (wnuczka Maja) oraz Sławomir Zapała, Elżbieta Romanowska, Dominika Gwit, Dariusz Toczek i Andrzej Niemirski.

Serial powstał na zlecenie Telewizji Polsat, a jego producentem jest Polot Media. Każdy z sezonów liczy 8 odcinków.

Jak obejrzeć „Swatów” w Polsat Box Go?

Nowe odcinki „Swatów” będą pojawiały się w pakiecie Polsat Box Go Premium w środy, pierwszy już 9 sierpnia 2023 roku. Serial można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

Zobacz: Polsat Box Go zaprasza na nowe filmy i seriale

Zobacz: Wiedźmin sezon 3. Netflix udostępnił zwiastun drugiej części

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat