Polsat Box Go poleca „Gran Turismo” i inne filmowe nowości

Biograficzny film Gran Turismo z Orlando Bloomem i Davidem Harbourem jest już dostępny w serwisie Polsat Box Go. W długie jesienne wieczory będzie można też sięgnąć po inne nowości do obejrzenia.

Biblioteka platformy Polsat Box Go wzbogaca się o kolejne przebojowe filmy. Niektóre z nich już są dostępne do obejrzenia, a inne tytuły dołączą do nich wkrótce. Na liście nowości znajdziemy między innymi takie filmy, jak:

„Gran Turismo” (już dostępny) – oparta na prawdziwej historii Janna Mardenborougha opowieść o nastolatku i jego pasji do wyścigów samochodowych. Jann to nastoletni gracz Gran Turismo, który od dziecka marzył, aby zostać kierowcą rajdowym, ale świat wyścigów znał wyłącznie z gier Playstation. Dzięki swoim umiejętnościom wygrał serię konkursów Nissana i został profesjonalnym kierowcą wyścigowym.

„Porady na zdrady 2” (premiera 20.10.2023) – komedia romantyczna, która dostarczy pokaźną dawkę humoru. Poradnia dla kobiet ze złamanymi sercami działa na pełnych obrotach. W miejsce Maćka (Mikołaj Roznerski), który wspólnie ze swoją ukochaną Kaliną (Magdalena Lamparska) udaje się na Hawaje, stanowisko specjalisty od problemów w związkach przejmuje jego brat Franek (Antoni Królikowski). Nie podoba się to jego dziewczynie Asi (Karolina Chapko), która nie może znieść widoku pożądliwych damskich spojrzeń skierowanych na faceta jej życia. W imię ratowania miłości Franek postanawia zmienić swoje zainteresowania zawodowe, a z pomocą przychodzi mu Tymek (Tomasz Karolak), który z wielkim sukcesem prowadzi grupę wsparcia „Mściwój” dla zagubionych w życiu facetów. To już tylko krok od poważnych kłopotów, a finał tej historii zaskoczy wszystkich.

„Demeter. Przebudzenie zła” (premiera 26.10.2023) – horror zrealizowany na podstawie jednego z rozdziałów powieści Brama Stokera pt. „Drakula”. Załoga szkunera płynącego z Warny nad Morzem Czarnym do Anglii odkrywa, że przewozi bardzo niebezpieczny ładunek – pięćdziesiąt nieoznakowanych drewnianych skrzyń. Podczas podróży dochodzi do nieoczywistych wydarzeń. Każdej nocy załoga jest prześladowana przez bezlitosną istotę i musi walczyć o przetrwanie aż do końca skazanego na zagładę rejsu.

Ponadto tylko w serwisie Polsat Box Go można oglądać pierwsze odcinki najnowszej produkcji Telewizji Polsat „Rafi”. To zabawny serial metafizyczno-obyczajowy przedstawiający historię niepokornego Rafiego (Paweł Domagała), który pewnego dnia ulega wypadkowi i trafia w zaświaty. Szansę na nowe życie daje mu Bóg (Olaf Lubaszenko), który zakłada się z Diabłem (Piotr Rogucki) o jego duszę. Rafi do swoich 33. urodzin ma czas na uczynienie swojego życia bardziej wartościowym, a w realizacji zadania wspiera go wysłanniczka Boga Krystyna (Danuta Stenka).

W serwisie dostępne są także inne nowe produkcje serialowe, takie między innymi, jak:

„Krejzi patrol” , pełna zabawnych i absurdalnych sytuacji komedia o pracy duetu policjantów z małego posterunku,

, pełna zabawnych i absurdalnych sytuacji komedia o pracy duetu policjantów z małego posterunku, 2 sezon „Swatów” o przygodach rezolutnej wnuczki i jej dziadków,

o przygodach rezolutnej wnuczki i jej dziadków, thriller medyczny „Sortownia” z Andrzejem Chyrą w roli głównej.

Filmy, seriale, sport i ponad 130 kanałów TV

Polsat Box Go zapewnia dostęp do kinowych hitów, seriali premium na wyłączność, tysięcy filmów, polskich i zagranicznych seriali, największych wydarzeń sportowych na żywo, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek, a także ponad 130 kanałów TV. Wszystkie treści można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora.

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat