Polsat Box Go rozpieszcza kibiców. Czerwiec pełen sportowych emocji

W czerwcu widzowie Polsat Box Go mogą śledzić na żywo występy reprezentacji Polski siatkarek i siatkarzy w Lidze Narodów VNL 2025, emocjonować się walką o tytuł najlepszej drużyny Europy w piłkarskiej Lidze Narodów UEFA, a także podziwiać wyścigi F1 na legendarnych torach. Nie zabraknie również efektownych wsadów w ORLEN Basket Lidze oraz zmagań tenisistów na światowych kortach.

W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Sport w cenie 40 zł/30 dni .

Liga Narodów UEFA

VNL 2025

Wielki tenis: Roland Garros, Wimbledon, ATP

Do 8 czerwca rozgrywany jest jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych – Roland Garros , transmitowany na kanałach Eurosport.

Kolejne rywalizacje to ATP 250 Majorka (22-28 czerwca) i ATP 250 Eastbourne (23-28 czerwca). Natomiast w dniach 24-27 czerwca rozpoczną się eliminacje do Wimbledonu , aby już 30 czerwca rozpoczął się turniej główny.

Formula 1

W Eleven Sports, także w jakości 4K, będą transmitowane kolejne wyścigi przewidziane na tegoroczny sezon Formula 1. W czerwcu flagę z szachownicą zobaczymy na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Hiszpanii (1 czerwca, godz. 15:00), gdzie kierowcy do pokonania w trakcie całego wyścigu mają 66 okrążeń. W Kanadzie na torze Gilles Villeneuve (15 czerwca, godz. 20) do wygranej dzieli ich 305,270 km. Ostatni czerwcowy wyścig odbędzie się w Austrii na Red Bull Ring (29 czerwca, godz. 15:00), gdzie nitka toru to 4,318 km i tylko 10 zakrętów (najmniej z wszystkich torów F1).