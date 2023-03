Pokémony powrócą ale bez Asha. Czy rozkochają w sobie fanów na nowo?

Ash Ketchum i jego przyjaciel Pikachu od ponad 20 lat zabawiali całe pokolenia fanów uniwersum Pokémon. Jednak młodzieniec w końcu spełnił swoje marzenie i został mistrzem Pokémon. Nie oznacza to wcale końca franczyzy, a jedynie zamknięcie pewnego etapu. Pokémony nadal będziemy mogli oglądać, lecz oczami nowych bohaterów.

Twórcy popularnego anime ogłosili, że to nie koniec przygód z uniwersum Pokémon. Już teraz możemy zobaczyć zwiastun nadchodzącego serialu, który przybliża nam profil nowych bohaterów. Główne skrzypce będzie tu grać Liko ze swoim Pokémonem Sprigatito, a także energiczny młodzieniec Roy. W serialu pojawi się również pewny siebie i charyzmatyczny Friede ze swoim przyjacielem Kapitanem Pikachu.

Emisja nowego serialu z uniwersum Pokémon rozpocznie się jeszcze w tym roku, choć nie podano nawet przybliżonej daty premiery pierwszego odcinka.

Introducing a new character in #PokemonHorizions: The Series—Amethio!



Amethio is accompanied by his partner Pokémon, Ceruledge, and belongs to a mysterious organization called the Explorers. pic.twitter.com/lDqGyHUR4g