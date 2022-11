Black Adam. Kinowy hit wkrótce w Playerze

Już od 5 grudnia 2022 roku w Playerze będzie dostępny film Black Adam. Tytuł ten kilka tygodni temu trafił do kin.

Player chwali się, że nieustannie inwestuje w bibliotekę filmową. Wkrótce jego kolekcja na życzenie powiększy się o kolejny przebój prosto z kina. Chodzi o produkcję „Black Adam”, która na początku października trafiła na duże ekrany. Teraz kinowy hit będzie miał swoją premierę na VOD, pojawiając się 5 grudnia tego roku w ofercie Player na życzenie.

W filmie przygodowym New Line Cinema pod tytułem „Black Adam” główną rolę gra Dwayne Johnson. Jest to pierwszy w historii wielkoekranowy film fabularny, który opowiada historię tego tytułowego bohatera z popularnego uniwersum komiksowego DC. Obraz wyreżyserował Jaume Collet-Serra ("Wyprawa do dżungli").

Oprócz Johnsona w filmie występują Aldis Hodge ("Miasto na wzgórzu", "Pewnej nocy w Miami…") w roli Hawkmana, Noah Centineo ("Do wszystkich chłopców, których kochałam") w roli Atom Smashera, Sarah Shahi ("Sex/Life", "Godziny szczytu 3") w roli Adrianny, Marwan Kenzari ("Morderstwo w Orient Expresie", "Mumia") w roli Ishmaela, Quintessa Swindell ("Voyagers", "Trinkets") w roli Cyclone, Bodhi Sabongui ("A Million Little Things") w roli Amona i Pierce Brosnan (seria "Mamma Mia!" i filmy o Jamesie Bondzie) jako Dr Fate.

Collet-Serra wyreżyserował film na podstawie scenariusza i pomysłu Adama Sztykiela, Rory’ego Hainesa i Sohraba Noshirvaniego. W scenariuszu posłużono się postaciami wykreowanymi przez DC. Postać Black Adama została stworzona przez Billa Parkera i C.C. Becka. Producentami filmu są Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia i Dany Garcia, jak również Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns i Scott Sheldon.

Zobacz: Viaplay przypomni polskie morderstwa. Nowy serial od grudnia

Zobacz: Święta nie muszą być nudne. Netflix zapowiada nowości na grudzień

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe