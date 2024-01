Player dostaje 15 nowych kanałów TV. Bez opłat

TVN Warner Bros. Discovery zapowiedział streamingową. W jej ramach 15 nowych kanałów telewizyjnych jest dostępnych w Playerze bez opłat, dla wszystkich.

18 stycznia 2024 roku zadebiutowało 15 kanałów nowej generacji, opartych o najlepsze programy i seriale TVN, dostępnych online za pośrednictwem platformy Player. Tego samego dnia Player powiększy się też o nową strefę z biblioteką treści dostępnych bez opłat. Każdy z 15 kanałów "FAST" oferuje dostęp do najpopularniejszych programów z biblioteki TVN “tu i teraz”, to znaczy na każdym urządzeniu podłączonym do sieci.

Usługa FAST (Free Ad Supported Television) zadebiutowała na światowym rynku streamingowym w ostatnich latach. Pod tą nazwą kryją się kanały nowej generacji, nadawane przez Internet, z ramówką złożoną z popularnych treści. Usługa ta już zrewolucjonizowała przemysł rozrywkowy w USA. Kanały nowej generacji online okazały się idealnym rozwiązaniem dla widzów szukających swoich ulubionych programów czy seriali w każdej chwili i w nieograniczony sposób. Teraz takie miejsce się w Playerze, a ulubione treści widzów TVN Warner Bros. Discovery, znane przede wszystkim ze stacji TVN i innych kanałów otwartych nadawcy (TTV, TVN7, Metro), będą dostarczane także za pośrednictwem kanałów nowej generacji.

15 nowych kanałów TVN, które zadebiutowały w Playerze, stanowić będą stała oferta serwisu. A znajdziemy wśród nich wymienione niżej pozycje.

1. TVN KULTOWE SERIALE

Kanał absolutnie obowiązkowy dla fanów seriali. I to nie byle jakich, ale tych najlepszych z najlepszych. TVN Kultowe Seriale to tytuły komediowo-obyczajowe, które na dobre zapisały się w pamięci widzów TVN oraz historii polskiej telewizji. Chwile spędzone z kanałem to sentymentalna podróż do niezapomnianych momentów spędzonych przed srebrnym ekranem. Dzięki TVN Kultowe Seriale przez cały dzień będą nam towarzyszyć bohaterowie takich hitów telewizyjnych jak: „Kasia i Tomek”, „BrzydUla”, „Camera Cafe” czy „39 i pół”.

2. TVN TELENOWELE

Propozycja idealna dla fanów fabularnych historii o Kopciuszku oraz z życia codziennego. Seriale tworzące ramówkę kanału to tytuły bardzo dobrze znane widzom TVN. Zajrzymy do „Na Wspólnej” i przypomnimy sobie, jak wyglądały początki historii rodziny Ziębów i ich przyjaciół. Dodatkowo poznamy odpowiedzi na pytania: Jaki patent na miłość w 365 dni znalazła „Singielka”? Czy można się „Zakochać po uszy”? TVN Telenowele to potężna dawka obyczajowości i romantyzmu. Idealna dla singli i nie tylko.

3. TVN SERIALE O KOBIETACH

Kanał, w którym to właśnie kobiety rozdają karty. Główne bohaterki tych seriali swoją siłą, a zarazem empatią podbiły serca widzek i widzów TVN, którzy na każdym kroku śledzili ich perypetie zawodowe oraz te najbardziej emocjonujące – romantyczne. TVN Seriale o Kobietach gwarantuje ponowne spotkania z Magdą Miłowicz („Magda M”), Agatą Przybysz („Prawo Agaty”), Anką Zawadzką („Przepis na życie”) oraz bohaterkami serialu „Ukryta prawda”.

4. TVN MOMENTY PRAWDY

Kanał dla tych, którzy wytchnienia szukają przy historiach z życia wziętych. Trzon oferty programowej tworzą najpopularniejsze tytuły paradokumentalne firmowane przez TVN WBD. Wśród nich widzowie znajdą takie seriale i programy jak: „Ukryta prawda”, „Ten Moment”, „Zapisane w gwiazdach” czy wszystkie edycje uwielbianego przez Polaków eksperymentu telewizyjnego – „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Bo najlepsze historie pisze samo życie.

5. TVN PRAWO I ŻYCIE

Kanał dla wielbicieli historii z życia wziętych z literą prawa w tle. Użytkownicy Playera znajdą tutaj najpopularniejsze tytuły paradokumentalne m.in.: „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, „Anna Maria Wesołowska”, „Sąd rodzinny”, a także wybrane odcinki takich seriali i programów jak: „Ukryta prawda” czy „Rozmowy w toku”. Wszystkie osadzone w tematyce życiowo – sądowej. Czy życie na granicy prawa się opłaca? Czy dobre chęci mogą być usprawiedliwieniem? W tych historiach znajdą się odpowiedzi na takie pytania.

6. TVN SZKOŁA ŻYCIA

Kanał dla młodego widza, który po dniu nauki będzie mógł ponownie zajrzeć na szkolne korytarze i do swoich „przyjaciół”. Jednak tym razem z pozycji obserwatora. Ale nie tylko! Kanał TVN Szkoła Życia to także pozycje dla rodziców, którzy pragną być bliżej problemów, z jakimi boryka się dzisiejsze młode pokolenie. Wybrane seriale paradokumentalne – „Szkoła”, „19+” oraz niektóre odcinki „Ukrytej prawdy” – z pewnością dostarczą nie tylko rozrywki, ale też odpowiedzi na nurtujące pytania i zabiorą do świata nastolatków.

7. TVN SZPITALNE HISTORIE

Kanał idealny dla wszystkich fanów seriali paradokumentalnych łączących w sobie obyczajowe – prosto z życia – historie z ciekawymi przypadkami medycznymi. SOR, OIOM, sala operacyjna, ambulans – tutaj każdego dnia rozgrywa się walka o zdrowie i życie innych. Niestety, nawet najlepszym nie zawsze udaje się z niej wyjść zwycięsko. Ale nie poddają się, bo to droga, która nigdy się nie kończy. Wiedzą o tym doskonale bohaterowie „Szpitala” i „S.O.S. Ekipy w akcji. To oni każdego dnia będą towarzyszyć widzom na kanale TVN Szpitalne Historie.

8. TVN ŻYCIE JAK W BAJCE

Idealne miejsce dla wszystkich wielbicieli rozrywki typu „guilty-pleasure”, za pomocąktórej zaglądają do codzienności tych, którzy spełnili swój sen o bogactwie, luksusach i życiu bez zmartwień. Ale czy ich życie to bardziej blask, a może blichtr? Czy idealny świat naprawdę istnieje? Bohaterowie programów z gatunku reality „Żony Hollywood”, „Damy i wieśniaczki”, „Dżentelmeni i wieśniacy” czy „Królowe życia” z pewnością odpowiedzą widzom na to pytanie.

9. TVN TALK SHOW

Kanał dla tych, którzy szukają rozrywki w najlepszym wydaniu. Interesują się zmieniającymi się trendami, światem gwiazd, a przede wszystkim drugim człowiekiem. Po prostu lubią słuchać ciekawych rozmów. O to wszystko zadba kanał TVN Talk Show oraz programy tworzące jego ramówkę – „Rozmowy w toku”, „Miasto kobiet”, „Szymon Majewski Show” czy „Kuba Wojewódzki”. Każdy z tych tytułów na dobre wpisał się w historię telewizji i należy do grona tych, do których widzowie, mimo upływających lat, nadal chętnie wracają.

10. TVN USTERKA

Dwadzieścia cztery godziny z „Usterką”. To program z gatunku reality – niezbędnik, który odsłania pracę rodzimych złotych rączek, specjalistów od remontów i prac domowych. Czy wyższa cena to synonim lepszej usługi? Jakie sztuczki stosują ludzie niekompetentni, żeby przykryć swój brak doświadczenia? Dlaczego droższe nie zawsze znaczy lepsze? „Usterka” nie pozostawia pytań bez odpowiedzi. A wszystko to z przymrużeniem oka i dużą dozą humoru.

11. TVN RAJSKA MIŁOŚĆ

Kanał, który zabierze użytkowników Playera w promieniach słońca i egzotycznych okoliczności przyrody w sam środek miłosnej walki o przetrwanie. Mówi się, że w miłości wszystkie chwyty są dozwolone. Wiedzą o tym uczestnicy takich programów jak: „Hotel Paradise”, „40 kontra 20” czy „Pałacowe Love”. TVN Rajska Miłość to doba spędzona w towarzystwie uczestników bikini reality, którzy walczą o szczęście. Dla jednych jest to prawdziwe uczucie, dla innych z kolei – bogactwo. Czy jedno może iść w parze z drugim?

12. TVN W DOMU

Kanał zabierze użytkowników Playera do… domu. I nie będzie to czas stracony! W ramówce kanału znajdą się tytuły rozrywkowo-poradnikowe, które pomogą widzom m.in. urządzić mieszkanie, znaleźć nowy przepis na obiad, natchnąć na zmianę wyglądu ich ogrodu czy zainspirują do wyjazdu. Gospodarze „Ugotowanych”, „Mai w ogrodzie”, „Nieoczywistych miejsc”, „Totalnych remontów Szelągowskiej”, „Odpicowanego mieszkania” i „Misji ratunkowej” już śpieszą z odsieczą wszystkim, którzy szukają zmiany.

13. TVN KRYMINALNIE

Kanał dla wielbicieli zagadek kryminalnych, którym emocji dostarcza podążaniem tropem zbrodni i mordercy. W ramówce użytkownicy znajdą uwielbiane seriale kryminalne każdego gatunku – od paradokumentalnych, przez lżejsze z zabarwieniem komediowym po gęste historie trzymające w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka. TVN Kryminalnie to codzienne spotkania z „Detektywami”, ekipą „Kryminalnych”, „Herkulesem” czy Saszą Załuską („Żywioły Saszy – Ogień”).

14. TVN REWOLUCJE W KUCHNI

Kanał przygotowany specjalnie dla wielbicieli królowej gastronomii – Magdy Gessler i jej kolegów po fachu. Trzonem ramówki kanału będą najlepsze odcinki ze wszystkich sezonów „Kuchennych rewolucji”. Oprócz nich użytkownicy Playera znajdą także takie programy jak: „Ugotowani”, „10 zadań specjalnych Michel Morana”, „Pascal: po prostu gotuj!” czy „Kolekcja smaków”. Wszyscy zadbają, żeby gotowanie było nie tylko kolejną ekscytującą przygodą, ale też doskonałą rozrywką.

15. TVN MOTO

Kanał dla prawdziwych pasjonatów motoryzacji. Ramówkę tworzą najlepsze treści motoryzacyjne z bogatej biblioteki TVN Warner Bros. Discovery. Wśród nich znajdą się takie programy jak: „Moto-on”, „Emil. Łowca radarów”, „Jazda nie-polska”, „Motocyklicznie”, „Operacja tuning”, „Projekt warsztat” czy „Wypadek-przypadek”. Każdy fan motoryzacji znajdzie tu coś dla siebie – od testów nowych aut po porady, jak naprawić usterkę czy zmniejszyć ryzyko kolizji. Zapnijcie pasy. Jazda zaczyna się już dziś.

