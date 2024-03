Orange ulepsza ofertę telewizyjną nowymi kanałami TV

Orange Polska udoskonalił swoją ofertę telewizyjną poprzez udostępnienie nowych kanałów TV. Jest coś dla miłośników sportu, fanów seriali oraz młodych widzów.

Orange dodał do Pakietu Optymalnego kanał Alfa TVP HD na 572 pozycji dekodera. Kanał DIZI został zastąpiony kanałem Novelas+ na 251 pozycji dekodera, a kanały TVP 3 oraz TVP Republika są już dostępne w HD. Z kolei Pakiet Eleven został wzbogacony o kanał Eleven 4 na 123 pozycji dekodera.

Alfa TVP jest kanałem wyspecjalizowanym ze względu na odbiorcę, skierowany głównie do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Program pełni funkcje w zakresie edukacji i rozrywki dla nastolatków. Łącznie służą one stworzeniu zaufanej i bezpiecznej przestrzeni dla tych odbiorców przez zapewnienie im w sposób linearny dostępu do treści bez nadmiernej przemocy, a jednocześnie dopasowanych do potrzeb i zainteresowań nastolatków, służących odkrywaniu i rozwijaniu pasji, kształtowaniu relacji i funkcjonowaniu w grupie, sprzyjających postawom prozdrowotnym, radości życia i dzielenia się z innymi, z uwzględnieniem rozrywki, zabaw, gier, sportu i relaksu.

Kluczowe gatunki: film i serial animowany, film i serial fabularny, audycje edukacyjne, audycje rozrywkowe.

Kanał Novelas+ to kanał w całości poświęcony telenowelom tureckim i południowoamerykańskim, nadający niesamowite historie 24 godziny, 7 dni w tygodniu. O przyjaźni, miłości, trudnych relacjach, zdradach, pełne wątków sensacyjnych, ale również metafizycznych. Charyzmatyczne bohaterki, interesujący bohaterowie, życiowe dramaty i emocjonujące wątki. Pasma tygodniowe i weekendowe z ulubionymi serialami to ponad 1000 godzin nowych odcinków rocznie.

Eleven Sports to wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie. Na antenach kanałów można oglądać mecze czołowych piłkarskich lig świata: hiszpańskiej Laliga EA Sports, włoskiej Serie A Made in Italy, francuskiej Ligue 1 Uber Eats, Liga Portugal i belgijskiej Jupiler Pro League, a także prestiżowe rozgrywki pucharowe: angielski The Emirates FA Cup i niemiecki DFB-Pokal. Transmitowany jest również doroczny turniej o Superpuchar Hiszpanii (Supercopa de España).

Stacja ma też atrakcyjną ofertę dla fanów sportów motorowych, na którą składają się między innymi spotkania PGE Ekstraligi, uznawanej za najlepszą ligę żużlową świata. W nadawanych przez nią kanałach premium, Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3 i Eleven Sports 4, oprócz relacji na żywo z wielkich imprez sportowych, można oglądać również programy przygotowywane lokalnie. Ważnym punktem ramówki są programy studyjne własnej produkcji, w tym Eleven Gol Live. Wszystkie kanały Eleven Sports nadawane są 24 godziny na dobę, w jakości HD, a Eleven Sports 1 jest dostępny również w 4K.

Zobacz: Orange szaleje. Gruba paczka gigabajtów do zgarnięcia

Zobacz: Orange nie pozostawia złudzeń. Wymiana telefonów od września

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange