Nowy trailer DanMachi zdradza opening i nowych aktorów

Już 22 lipca pojawi się czwarty sezon anime DanMachi. Teraz poznajemy opening i dowiadujemy się kolejnych szczegółów o nowym anime.

Seria Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka to kura znosząca złote jajka. Ze względu na przerażająco długi tytuł (angielskie Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? wcale nie jest lepsze) jest ona znana jako DanMachi.

DanMachi chwali się nowym openingiem

Książki Light Novel pojawiają się od 2013, do tej pory wyszło już 17 tomów. Do tego dodajmy mangi, poboczne serie książek, gry czy film. Nie zapomnijmy o trzech kolejnych sezonach anime (2015, 2019 i 2020). Pojawiły się też anime poboczne i odcinki specjalne.

Już 22 lipca pojawi się czwarty sezon bardzo lubianego anime DanMachi. Najnowszy trailer zdradził opening nowego sezonu. Zwiastun pokazał też nowych aktorów. Nowy sezon nie obejdzie się przecież bez nowych postaci. Najważniejszą będzie syrena Marie, a głos odda jej Saya Fukuzumi. Opening Tentou wykona Sajou no Hana.

Do tej pory w anime studia J.C Staff zekranizowano 11 tomów książek, nowy sezon najpewniej pokaże te do 12 do 17. Szykują się bowiem 22 odcinki - tak wynika z dotychczasowych przecieków. Po raz kolejny w role główne wcielą się Yoshitsugu Matsuoka (jako Bell Cranel) oraz Inori Minase (jako jego urocza bogini Hestia). Pierwszy z nich wcielał się już w takie postacie jak Kirito Kirigaya (Sword Art Online) i Souma Yukihira (Shokugeki no Souma). Druga to m.in. Rem (Re:Zero) czy Itsuki Nakano (Gotoubun no Hanayome).

