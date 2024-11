Światowy bestseller debiutuje w streamingu jako serial. Hit, jak nic

"Nic nie mów" to najnowszy serial, oparty na faktach, który właśnie zadebiutował na platformie Disney+. To produkcja, która składa się z 9 odcinków i oparta jest na bestsellerowej książce Patrick'a Radden Keefe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Serial na podstawie poczytej książki

Książka ta nie tylko okazała się bestsellerem, ale także zgarnęła wiele światowych nagród. Serial został oparty na reportażu "Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej". Autor, Patrick Radden Keefe, to amerykański dziennikarz śledczy, co już wiele mówi o fabule. Produkcja stacji FX to trzymająca w napięciu historia morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej. Fabuła obejmuje aż cztery dekady, a cała historia rozpoczyna się od szokującego zniknięcia Jean McConville, samotnej matki dziewięciorga dzieci. Kobieta została uprowadzona z własnego domu w 1972 roku i od tego momentu ślad po niej zaginał. Historie różnych członków IRA (Irlandzkiej Armii Republikańskiej) dodają nie tylko kolorytu, ale także pokazują różne oblicza ekstremizmu.

Bestsellerową książkę adaptował Joshua Zetumer, który ma już na swoim koncie "Dzień patriotów". Serial wyprodukowała wytwórnia FX. W głównych rolach zobaczymy Lolę Petticrew, Hazel'a Doupe oraz Anthony'ego Boyle'a.

Zobacz: Mało kto o nim słyszał, a stał się hitem Max. Idealny thiller sci-fi

Zobacz: Wielki światowy hit Netflixa powraca z drugim sezonem. Gotowi?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Disney+

Źródło tekstu: Disney+