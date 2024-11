Mało kto o nim słyszał, a stał się hitem Max. Idealny thiller sci-fi

Mało kto wcześniej o nim słyszał, a jednak, można powiedzieć, że szturmem zdobył platformę Max i serca widzów. Ten niepozorny, ale wciągający film to najczęściej oglądana pozycja w drugiej połowie października.

Dalsza część tekstu pod wideo

"Caddo Lake" to tytuł, który był najchętniej oglądany na platformie Max w drugiej połowie października. Jednak wydaje się, że nadal zbyt mało osób o nim słyszało. A szkoda, bo to jeden z najlepszych filmów M. Night Shyamalana w tym roku. Thiller science fiction jakich mało. Jesteśmy pewni, że spodoba się on miłośnikom mrocznych produkcji typu "Dark", "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" oraz "Black Mirror".

To nie jest zwykły thiller, to prawdziwe widowisko. Cała historia już jest wyjątkowo mroczna. Skupia się bowiem wokół losów zaginionej ośmioletniej dziewczynki. I to zniknięcie właśnie staje się początkiem całego ciągu zdarzeń, które doprowadza do odkrycia zagadki, która trapi lokalną społeczność już od dłuższego czasu.

"Caddo Lake" to bez wątpienia najlepszy film producenta Shyamalana w tym roku. Przypomnijmy, że wyprodukował on też całkiem niedawno, inny thiller, swojej córki Ishany Night Shyamalan, "The Watchers" z Dakotą Fanning w roli głównej. Film cieszył się tak dużą popularnością w Max, że w krótkim czasie zdetronizował kultową "Pułapkę".

Reżyserem filmu są Logan George i Celine Held. Można go obejrzeć w dalszym ciągu na platformie Max.

Zobacz: Harlan Coben zaskoczył sam siebie. Najbardziej wciągający serial roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Max