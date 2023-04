Netia też otwiera okno. 20 kanałów przez miesiąc bez dopłaty

Netia przygotowała niespodziankę dla abonentów swoich usług telewizyjnych. Czeka na nich paczka nawet 20 dodatkowych kanałów, za które nie trzeba płacić ekstra.

Zaczęła się wiosna, a przed nami dodatkowo Wielkanoc. To dobra okazja na prezenty, dlatego Netia udostępniła abonentom swoich usług telewizyjnych 20 kanałów bez dopłaty. Wśród nich każdy powinien znaleźć coś dla siebie, między innymi filmy i seriale (np. Paramount Network Polska HD, Polsat Comedy Central Extra HD, Warner TV HD), bajki (np. Cartoonito HD, Cartoon Network HD) czy kanały przyrodnicze i popularnonaukowe dla całej rodziny (np. H2, National Geographic HD).

Pełna lista odkodowanych kanałów wygląda tak:

13Ulica HD,

AMC HD,

Cartoonito HD,

Cartoon Network HD,

CBS Europa HD,

Comedy Central HD,

E! Entertainment HD,

H2 HD,

MTV Polska HD,

National Geographic HD,

Nick Jr,

Nickelodeon Polska,

NickToons HD,

Paramount Network Polska HD,

Polsat Comedy Central Extra HD,

Romance TV HD,

SCI FI HD,

TeenNick HD,

TVN Turbo HD,

Warner TV HD.

W aktualnej ofercie telewizyjnej Netii (SML), którą można dokupić do usługi szybkiego dostępu do Internetu, do wyboru są trzy podstawowe warianty: z 77 kanałami (S), 99 kanałami (M) lub 189 kanałami (L). W wariancie z dekoderem 4K liczba kanałów wynosi odpowiednio: 81, 103 i 189. Do każdego z pakietów można dobrać dodatkowe Pakiety Premium, na przykład Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Canal+ Prestige czy HBO HD. Łącznie w ofercie Netii jest 247 kanałów.

Dzięki aplikacji Netia GO ulubioną rozrywkę można śledzić w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu – Smart TV, komputerze, smartfonie lub tablecie.

Wiosenne okno otwarte potrwa do 7 maja 2023 roku.

Zobacz: Netia też wprowadza nowości w swoich dekoderach EvoBox 4K

Zobacz: Polsat Box: miesiąc za darmo. 25 kanałów w otwartym oknie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Netia