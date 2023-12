Netia otwiera okno na święta, czyli bezpłatny dostęp do 19 kanałów TV

Przez ponad miesiąc potrwa świąteczne okno otwarte w telewizyjnej ofercie Netii. Jej abonenci będą mogli bez dodatkowych opłat oglądać nawet 19 odkodowanych na tę okazję kanałów.

W świątecznym oknie otwartym w Netia TV każdy abonent, zarówno najmłodszy, jak i najstarszy, powinien znaleźć coś interesującego dla siebie. Bez dodatkowych opłat od 1 grudnia 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku dostępne są bowiem:

kanały dla dzieci i młodzieży: Cartoon Network (EPG 112), Cartoonito (103), Cbeeebies (101), Disney Channel (110), Disney Junior (106) i Nick Jr. (102),

kanały dla fanów filmów i seriali: 13Ulica (131), AMC (134), CBS Europa (149), FOX (128) i Paramount (150),

kanały dla fanów sportu: Eurosport 1 (62) i Extreme (77),

kanały dla miłośników treści przyrodniczych i popularno-naukowych: BBC First (48), BBC Brit (56), BBC Earth (49), BBC Lifestyle (89) i National Geographic (46).

Wyłącznie dla abonentów aktualnie sprzedawanej oferty telewizyjnej Netii (SML) dostępna w ramach okna otwartego jest również Motowizja (w jakości HD), specjalistyczny kanał telewizyjny o tematyce sportowej i motoryzacyjnej, z wyłącznymi prawami do transmitowania Rally TV (WRC, ERC i WRX), Nascar czy The Isle of Man oraz dodatkowo transmisjami z polskich zawodów motorowych, łącznie z wieloma zawodami żużlowymi.

Motowizja (na pozycji EPG 70) wchodzi o pakietu TV L oraz będzie dostępna w serwisie Netia GO jako jedna z pozycji pakietu Premium Sport (miesięczna subskrypcja od 35 zł), na który składają się aktualnie Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Netia

Źródło tekstu: Netia