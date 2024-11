Netflix z zaskakującą nowością. Pozwoli się dzielić

Netflix zdecydował się na dość zaskakujący krok. Nowa funkcja serwisu streamingowego pozwoli dzielić się ulubionymi fragmentami filmów i seriali.

Serwisy streamingowe zazwyczaj mają zabezpieczenia DRM. Przez to użytkownicy nie mogą udostępniać swojego ekranu, aby w ten sposób więcej osób mogło obejrzeć film lub serial. Jednak Netflix postanowił to nieco ułatwić. Co prawda nadal trudno będzie udostępnić komuś cały odcinek, ale z ulubionym fragmentem już nie będzie takiego problemu.

Netflix zachęca do udostępniania

Netflix wprowadził nową funkcję dla subskrybentów, która pozwala na zapisywanie ulubionych fragmentów filmów oraz seriali. Te są zapisywane na naszym koncie i w razie potrzeby możemy do nich łatwo wrócić lub rozpocząć oglądanie od tego konkretnego fragmentu. Netflix automatycznie stworzy też miniaturkę odpowiednią do danego momentu.

Jednak na tym funkcja się nie kończy. Ulubionymi momentami możemy się też dzielić ze znajomymi za pomocą mediów społecznościowych oraz komunikatorów. W ten sposób więcej osób może zobaczyć, który fragment filmu lub serialu szczególnie przypadł nam do gustu.

W każdej chwili możesz wrócić do swoich chwil na telefonie, a jeśli ponownie obejrzysz odcinek lub film, rozpocznie się on od sceny, którą dodałeś do zakładek. Udostępnianie momentów na Instagramie, Facebooku i innych platformach społecznościowych jest równie łatwe. Moment można udostępnić w momencie jego tworzenia lub w zakładce Mój Netflix wybrać scenę i stuknąć, aby udostępnić ją na wszystkich platformach.

- pisze Netflix.

Rzecz w tym, że nowa funkcja dostępna jest na razie tylko dla użytkowników sprzętów Apple, i to pod warunkiem, że zainstalują najnowszą wersję aplikacji Netflixa. Nowość ma się pojawić na Androidzie w ciągu kilku najbliższych tygodni.

