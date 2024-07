Netflix zmusza klientów, by płacili mniej. Wbrew pozorom to problem

Netflix zaczął wymuszać na klientach zmianę pakietu, z którego korzystali przez lata. Serwis proponuje im marną alternatywę.

Netflix zmusza klientów do zmiany dotychczasowego pakietu. Co prawda serwis zapowiedział, że tak się stanie, ale i tak użytkownicy nie są zadowoleni. Głównie dlatego, że nowa alternatywa jest mało kusząca.

Zmiana pakietu Netflix

Taka sytuacja spotkała wszystkich użytkowników, którzy do tej pory korzystali z podstawowego planu w cenie 9,99 dolarów na miesiąc. Zostaję on zastąpiony przez opcję z reklamami, która może i jest tańsza, bowiem kosztuje 6,99 dol., ale różnica w cenie nie jest na tyle wielka, aby teraz nagle przyzwyczajać się do materiałów promocyjnych przed filmami i serialami.

Nic dziwnego, że klienci nie są zadowoleni. Postawiono ich przed wyborem — albo zapłać trochę mniej, ale oglądaj reklamy, albo płać więcej. Decyzja nie jest łatwa.

Już w zeszłym roku Netflix zapowiedział, że plan podstawowy zostaje wycofany dla nowych i powracających użytkowników. Aktualni klienci wciąż mogli z niego korzystać. To jednak zmieniło się w styczniu tego roku, bowiem serwis ogłosił, że oni także będą musieli wybrać inny plan. Czas ostatecznej zmiany to 15 lipa, więc termin zbliża się nieubłaganie.

Sytuacja, póki co, nie dotyczy Polski, bo u nas pakiet z reklamami jeszcze nie jest dostępny. Jednak warto wiedzieć, co może nas czekać w momencie, w którym pojawi się w naszym kraju.

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag