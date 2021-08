Netflix Premium od teraz drożej. Będziecie płacić?

Stało się, od najbliższego rozliczenia czekają Was nowe ceny usługi Netflix w Polsce. Za Netflix Premium zapłacimy o blisko 100 zł więcej w skali roku.

Netflix Premium od teraz za 60 zł miesięcznie

Z 52 zł do 60 zł miesięcznie wzrosła cena abonamentu za pakiet Netflix Premium, jedyny w ofercie dostawcy, który daje dostęp do treści w jakości 4K. To o 96 zł więcej w skali roku.

Jeśli do szczęścia wystarcza Wam jakość FullHD i dostęp dla maksymalnie 2 urządzeń w tym samym czasie, cena Netflix Standard nie zmienia się i nadal wynosi 43 zł.

Pakiet Netflix Podstawowy... staniał

Co ciekawe, jednocześnie Netflix postanowił obniżyć cenę pakietu Podstawowego. Zapłacimy za niego o 5 zł mniej, 29 zł zamiast 34 zł. Pakiet ten daje dostęp do usługi jedynie z jednego urządzenia w tym samym czasie, a treści prezentowane są nawet nie w HD, tylko w jakości SD - 480p.

Jednocześnie nie zmienia się zupełnie sposób funkcjonowania usługi. Z Twojego konta mogą korzystać tylko osoby, które z Tobą mieszkają. W planie Premium jednocześnie na różnych urządzeniach mogą oglądać 4 osoby, w planie Standard — 2, a w planie Podstawowym — 1.

