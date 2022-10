Netflix zaprasza na 5. sezon The Crown oraz inne listopadowe nowości

Netfliź ogłosił listę filmów i seriali, które zadebiutują na tej platformie w listopadzie. Długie jesienne wieczory nie będą nudne.

W piątym sezonie serialu The Crown poznamy dalsze losy rodziny królewskiej, która będzie musiała zmierzyć się z opinią publiczną kwestionującą rolę monarchii w Wielkiej Brytanii. Przeniesiemy się również do roku 1899, by wyruszyć w pełen tajemnic rejs statkiem imigrantów, na którym nie zabraknie polskiego akcentu. W najnowszej produkcji od twórców Dark pojawi się Maciej Musiał. W tym miesiącu zajrzymy do Akademii Nevermore, w której Wednesday Addams nie tylko spróbuje zidentyfikować bezwzględnego mordercę, ale także rozwikłać rodzinną zagadkę. Na Netflix zadebiutuje również druga część filmu Enola Holmes, w której tytułowa bohaterka przyjmie pierwszą sprawę jako początkująca pani detektyw.

Seriale do obejrzenia tylko na platformie Netflix

Książęta: Sezon 2 (1/11/2022). Niechętnie podchodzący do swoich nowych obowiązków Wilhelm obawia się, że za tytuł następcy tronu zapłaci wszystkim, na czym mu zależy.

Blockbuster (3/11/2022). W ostatnim Blockbusterze pracowity szef walczy o uratowanie swojej wypożyczalni filmów i zadowolenie pracowników, borykając się z konkurencją i skomplikowanymi uczuciami.

The Fabulous (4/11/2022). Czworo przyjaciół realizuje swoje marzenia w świecie mody, jednocześnie radząc sobie z odpowiedzialną pracą, problemami miłosnymi i szalonymi miejskimi nocami.

Buying Beverly Hills (4/11/2022). Córka szefa dołącza do rodzinnej firmy i musi mocno się starać, by bardziej doświadczeni agenci zaczęli traktować ją poważnie.

Turbulencje: Sezon 4: Część 1 (4/11/2022). Doświadczona stratą i cierpieniem rodzina Stone’ów oraz pasażerowie lotu 828 poszukują prawdziwego znaczenia swoich wezwań, podczas gdy wokół mnożą się złowrogie znaki.

The Crown: Sezon 5 (9/11/2022). Diana i Karol toczą wojnę w mediach, a rola monarchii jest coraz częściej kwestionowana. Lata 90. przynoszą królowej Elżbiecie II potężne wyzwania.

Miłość i kłamstwa: Sardynia (10/11/2022). Kolejne podobno dobrze dobrane pary poddają swoje relacje próbie. Czy w pogoni za miłością i pieniędzmi prawda będzie ranić, czy leczyć?

Warrior Nun: Sezon 2 (10/11/2022). Ava zdobywa nowych sojuszników i wraz z pozostałymi zakonnicami podejmuje walkę z fałszywym prorokiem, który piekielnie mocno chce przejąć władzę nad światem.

Podróże z Zakiem Efronem: Sezon 2: Australia (11/11/2022). Zac i Darin ruszają w pouczającą podróż przez Australię, poznając jej bioróżnorodność i kulturę oraz inicjatywy podejmowane, by ochronić jedno i drugie.

Uciekaj i zarabiaj (15/11/2022). Celebryci desperacko próbują przechytrzyć ścigających ich Łowców w czerni, by mieć szansę na coraz większą wygraną w gotówce.

Zadbaj o dobre maniery (16/11/2022). Wzruszający program, w którym nauczycielka etykiety, Sara Jane Ho, pomaga ludziom zmieniać swoje maniery i stawać się lepszą wersją siebie.

Ktoś z nas kłamie: Sezon 2 (16/11/2022). Piątka z Bayview się powiększa - podobnie jak liczba niepokojących wiadomości od tajemniczego człowieka, który dokładnie wie, co zrobili.

1899 (17/11/2022). Pasażerowie płynący do Nowego Świata w nadziei na lepsze życie natykają się na statek dryfujący na otwartym morzu. Nie przeczuwają, że to początek koszmaru.

Już nie żyjesz: Sezon 3 (17/11/2022). Dla Jen i Judy wszystko zaczęło się od wypadku samochodowego. Kolejna kraksa może zburzyć ich wielką przyjaźń. Widocznie nie było innej drogi.

Szkoła dla elity: Sezon 6 (18/11/2022). W tym roku w Las Encinas każdy czegoś szuka - miłości, zemsty lub milionów fanów. Tylko czy wszyscy ujdą z tych poszukiwań z życiem?

Somebody (18/11/2022). Programistka tworzy aplikację randkową, licząc na nowe znajomości. Wkrótce wpada w sidła seryjnego mordercy, który wykorzystuje jej produkt do zwabiania ofiar.

Korporacja Konspiracja: Część 2 (18/11/2022). Dla pracowników Cognito Inc. teorie spiskowe to nie teorie. W „Korporacji Konspiracji” ambitna kobieta kieruje zespołem sympatycznych gamoni potajemnie rządzących światem.

Pod parasolem królowej (19/11/2022). Energiczna królowa usiłuje zapanować nad swoimi niesfornymi synami i uczynić jednego z nich następcą tronu, na który czyha konkurencja.

Wednesday (23/11/2022). Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół - i wrogów - w Akademii Nevermore.

First Love (24/11/2022). Młodzi, wolni, zakochani do szaleństwa. Gdy byli nastolatkami, świat należał do nich. Gdy dorośli, ich życie posmutniało, jakby brakowało w nim czegoś bardzo ważnego.

Blood & Water: Sezon 3 (25/11/2022). W liceum Parkhurst zaczyna się nowy rok. Puleng i Fiks szukają zaginionej bliskiej osoby, ale przez swój upór pakują się w poważne kłopoty.

Kucharze kontra przekąski (30/11/2022). Dwunastka kucharzy wykorzystuje techniczne zdolności, żeby odtworzyć klasyczne przekąski i stworzyć własne. Na zwycięzcę czeka 50000 dolarów nagrody.

Filmy do obejrzenia tylko na platformie Netflix

Przejęcie (1/11/2022). Etyczna hakerka wrobiona w morderstwo po wykryciu skandalu z ochroną danych musi uciekać przed policją. Jednocześnie próbuje znaleźć szantażujących ją przestępców.

Enola Holmes 2 (4/11/2022). Enola przyjmuje pierwszą sprawę jako detektyw, ale zagadka zaginięcia dziewczyny wymaga pomocy przyjaciół i brata Enoli, Sherlocka.

Rodzina Clausów 2 (8/11/2022). Praca Mikołaja? Dostarczyć prezenty. Sprawy się jednak komplikują, kiedy Juliusz dostaje list od małej dziewczynki z wyjątkowym świątecznym życzeniem.

Niezapomniane święta (10/11/2022). Bogata, rozpieszczona dziewczyna traci pamięć w wyniku wypadku na nartach i trafia na święta do nieradzącego sobie w życiu wdowca i jego córki.

Smok mojego taty (11/11/2022). Chłopiec opuszcza Szaropolis i udaje się na Dziką Wyspę, gdzie znajduje dzikie stwory i przyjaźń na całe życie.

Osobliwość (16/11/2022). Rok 1862. Pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.

Święta z tobą (17/11/2022). Gwiazda pop szukająca inspiracji do świątecznego hitu spełnia życzenie pragnącej ją poznać młodej fanki - i przy okazji dostaje szansę na miłość.

Kraina Snów (18/11/2022). Dzielna młoda sierota przedziera się przez Krainę Snów z pomocą wyjętego spod prawa ekscentryka, by znaleźć perłę zdolną spełnić jej największe życzenie.

Kto jest grzecznym chłopcem? (23/11/2022). Chema ma misję: umówić się z Claudią i stracić dziewictwo przed końcem roku szkolnego. Czy zdoła spełnić to marzenie?

Pływaczki (23/11/2022). W 2016 roku dwie młode siostry wyruszają w ryzykowną podróż z ogarniętej wojną Syrii na olimpiadę w Rio, wystawiając na próbę zdolności pływackie - i serca.

Plan lekcji (23/11/2022). Po śmierci nauczyciela jego przyjaciel i były policjant podejmuje pracę w szkole, by zmierzyć się z gangiem podejrzewanym o jego zabójstwo.

Dziennik Noel (24/11/2022). Podczas świątecznych porządków w domu rodzinnym pisarz spotyka kobietę poszukującą matki. Czy stary dziennik okaże się kluczem do ich przeszłości - i serc?

Nazywam się Vendetta (30/11/2022). Gdy dawni wrogowie zabijają mu żonę i szwagra, były mafijny cyngiel ucieka z córką do Mediolanu, żeby opracować plan zemsty.

Pacjent (30/11/2022). Po wybudzeniu się ze śpiączki młody mężczyzna z pomocą psychiatry próbuje odkryć tajemnicę wydarzeń z nocy, kiedy zamordowano jego rodzinę.

Dokumenty do obejrzenia tylko na platformie Netflix

Killer Sally (2/11/2022). Wywiady z przyjaciółmi, rodziną i samą Sally McNeil obrazują trudny związek małżeński pary kulturystów i jego wstrząsający walentynkowy finał.

Tajemnice FIFA (9/11/2022). Od walk o władzę po światową politykę -serial prezentuje skomplikowaną historię FIFA, a także wymogi, które trzeba spełnić, żeby zostać gospodarzem mistrzostw świata.

Stan Alabama kontra Brittany Smith (10/11/2022). Dokument o wstrząsającej przeprawie kobiety powołującej się na obowiązujące w Alabamie prawo do obrony koniecznej po zabiciu mężczyzny, który ją napadł.

Dopaść pielęgniarza zabójcę (11/11/2022). Dokument ujawniający, jak śledczy dowiedli, że pielęgniarz intensywnej terapii Charles Cullen zabijał pacjentów, i jak niemal udało mu się uniknąć odpowiedzialności.

Stutz (14/11/2022). Jonah Hill szczerze rozmawia ze znanym psychiatrą Philem Stutzem o jego przeżyciach z dzieciństwa i unikatowym, wizualnym modelu terapii.

Jestem Vanessa Guillén (17/11/2022). 20-letnią Vanessę Guillén znaleziono martwą w bazie armii USA. Rodzina dziewczyny zamiast cierpienia w ciszy wybrała walkę o sprawiedliwość i zmianę.

Take Your Pills: Xanax (30/11/2022). W tym dokumencie pacjenci i eksperci opowiadają o popularnym leku uspokajającym, który dla jednych jest zbawieniem, a dla innych przekleństwem.

Filmy i seriale dla dzieci do obejrzenia na platformie Netflix

Koci Domek Gabi: Sezon 6 (1/11/2022). Gabi, Kiciuś Panduś i ich miauczący koledzy przeżywają nowe przygody w magicznym domku, w którym się przebierają, zostają superbohaterami i robią inne pasjonujące rzeczy.

Smoczy Książę: Sezon 4 (3/11/2022). Dwa lata później Claudia zagłębia się w świat czarnej magii. Callum, Ezran i ich przyjaciele chcą ją powstrzymać przed uwolnieniem potężnego Aaravosa.

Park Jurajski: Obóz Kredowy - Ukryta przygoda (15/11/2022). Po burzy brakuje pożywienia i wszędzie roi się od wygłodniałych dinozaurów. Ekscytujący program interaktywny, w którym to Ty decydujesz, jak pomóc Obozowej Rodzinie.

Filuś i Kubuś: Część 3 (18/11/2022). Oparty na popularnej grze komputerowej serial animowany, w którym impulsywny Filuś i jego uległy brat Kubuś co rusz pakują się w nowe kłopoty.

My Little Pony: Zmieniaj świat: Rozdział 3 (21/11/2022). Jest Zimowy Dzień Życzeń! Czy grzywiasta piątka będzie kultywować tradycję i jak kiedyś wymieni się prezentami pod Gwiazdą Życzeń, by spełniło się życzenie Sunny?

Super drużyna ratuje święta (28/11/2022). Nadziejowice przygotowują się do świąt, ale Tadek za pomocą swoich zabawek postanawia zepsuć wszystkim humor. Super Drużyna musi go powstrzymać.

Zwierzęce zagadki: Sezon 2 (30/11/2022). Wszyscy dekorują domy i żyją świętami, ale Sam i Kit zostają przeniesieni w czasie do epoki lodowcowej, gdzie poznają nowych, kudłatych kolegów.

Anime do obejrzenia tylko na platformie Netflix

Lookism (4/11/2022). W społeczeństwie ceniącym atrakcyjny wygląd odrzucony przez otoczenie licealista prowadzi podwójne życie, przeskakując między dwoma ciałami o skrajnie różnej aparycji.

