Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 10 lipca 2022

Jakie nowe filmy i seriale pojawiły się w tym tygodniu w serwisie Netflix? TELEPOLIS.PL jak zwykle doradzi jakie nowości są najlepsze.

Normalnie do isekaia trafia młody główny bohater, który niestety spotkał się z tirem. Tym razem do fantastycznego świata w innym wymiarze trafił wujek Takafumiego. Po siedemnastu latach obudził się teraz ze śpiączki. Dla wujka z innego świata wyzwania stanowi nowoczesność, dla Takafumiego - przygodą jest magiczny jest jego wujka. Komedia Uncle from Another World (Isekai Ojisan) pojawiła się w serwisie Netflix 6 lipca.

Stonks! Kojarzycie tego mema? No to teraz będziecie mogli zobaczyć go w serialu. King of Stonks opowiada o pewnym ambitnym finansiście, który rozpaczliwie pragnie sławy w biznesie. Kłamie on, oszukuje i spiskuje, aby wspiąć się ze swoją niezbyt uczciwą firmą po drabinie sukcesu. Liczący 6 odcinków serial również pojawił się 6 lipca.

Wolicie filmy i lubicie język chiński? W takim razie polecamy horror Powrót klątwy. Przed sześciu laty Li Ronan złamała religijne tabu i została przeklęta. Teraz przed konsekwencjami swoich działań musi chronić córkę. Horror pojawił się online 8 lipca.

Zobacz: Netflix: co pojawiło się w tym tygodniu? 3 lipca 2022

Zobacz: Jakie anime oglądać? Najlepsze anime na lato - lipiec 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: netflix, wł