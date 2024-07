Max znów zmieni nazwę? Na horyzoncie nowa fuzja

Dopiero co przyzwyczailiśmy się, że zamiast HBO Max, mamy platformę Max. Okazuje się, że to nie koniec zmian. Całkiem możliwe, że wkrótce dojdzie do kolejnej.

Zmiana goni zmianę

W Polsce Max funkcjonuje pod tą nazwą od 11 czerwca, ale w sieci już się wiele mówi o tym, że nie powinniśmy się zbytnio przywiązywać do tej nazwy. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce może się to zmienić. Discovery pragnie doprowadzić do kolejnej fuzji, tym razem z Paramount Global. Obie firmy planują połączyć oferty Maxa i Paramount w jedną platformę streamingową.

Całkiem niedawno, sporo się pisało o planowanej fuzji Paramount ze SkyDance Media, ale ostatecznie Paramount ofertę odrzucił. Wiadomo jednak, że cel Paramount w najbliższej przyszłości jest jeden - oszczędności. Nie dziwi zatem cięcie kosztów, sprzedaż niektórych aktywów oraz poszukiwanie możliwości połączenia firmy z innym graczem na rynku.

Warner Bros, czyli Max jest poważnie zainteresowany taką ofertą. Podobnie jak Paramount, firma boryka się z ogromnymi długami, zatem szuka odpowiedniego partnera na rynku. Gdyby doszło do fuzji obu firm. prawdopodobnie nazwa platformy zostałaby zastąpiona nową.

