Max wymiata po raz kolejny. Tak mrocznego serialu dawno nie było

Pierwszy sezon serialu BBC "Królowe podziemia" ("Dope Girls") skupia się na losach kobiet, które w 1918 usiłują przeżyć godnie w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Wszelkie wydarzenia, o których mowa w serialu zostały zainspirowane wydarzeniami minionego wieku, tak mówi lektor przed rozpoczęciem seansu. Otóż, kobiety, które są bohaterkami tej mrocznej serii, postanawiają zająć się biznesem i otworzyć w londyńskim Soho klub nocny. Wkrótce stanie się on fundamentem ich kryminalnego imperium. Samo BBC określiło ten serial spadkobiercą "Peaky Blinders" . Czy tak jest faktycznie? No cóż, o tym należy przekonać się na własne oczy.

"Królowe podziemia" opowiadają o losach samotnej matki i konserwatywnej wdowy Kate Galloway, która zakłada klub nocny, dający podwaliny na kokainowe imperium. Kate przeprowadza się do Londynu z córką, zabijają syna znanego gangstera i tak zaczyna się cała historia.

Serial jest doskonałym dowodem na to, że bohaterki, zainspirowane prawdziwymi gangami dwudziestolecia międzywojennego, doskonale odnajdują się w swoich rolach. Świetnie radzą sobie w czasach, gdy znalezienie się ponad prawem, staje się jedyną opcją przetrwania. I choć bohaterki są całkowicie fikcyjne, to jednak nawiązują do prawdziwych narodzin narkotykowego podziemia tamtych czasów.