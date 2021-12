„Kevin sam w domu” – zobacz, jak obejrzeć za darmo i bez reklam

Czy święta są możliwe bez Kevina w telewizji? Wiele osób odpowie, że nie. Jego świąteczne perypetie będzie można śledzić między innymi na platformie Loomi.tv, bez reklam i w dowolnie wybranym przez siebie momencie. To świąteczny prezent od Opery.

Oglądanie przygód Kevina rozprawiającego się z dwoma złodziejami stało się już częścią świątecznej tradycji w Polsce. Co roku Kevin gromadzi przed telewizorami miliony widzów. Nie ma jednak potrzeby dostosowywać się do godzin emisji w telewizji. Aby móc obejrzeć filmy "Kevin sam w domu" lub "Kevin sam w Nowym Jorku" w Internecie, w dodatku bez irytujących przerw na reklamy, wystarczy się zarejestrować pod tym adresem i odebrać gwiazdkowy prezent od Opery. Liczba biletów na Kevina jest ograniczona.

Jako jedyni na rynku platform VOD oferujemy Kevina do obejrzenia bez przerw na reklamę w prezencie od Opery. Dodatkowo widzowie będą mogli skorzystać z unikalnych i dotychczas niespotykanych funkcji naszego serwisu jak np. interaktywny quiz Będą mogli w trakcie oglądania filmów rozwiązać quiz i dowiedzieć się jak dobrze znają film o oraz dzielić się swoimi reakcjami z innymi na podejmowane przez Kevina i innych bohaterów filmu decyzje. W ten sposób chcemy zapewnić widzom inny wymiar świątecznej rozrywki filmowej.

– powiedział Mattijs de Valk, VP Content Acquisition w Operze

Loomi.tv to samodzielna usługa strumieniowania wideo w Internecie, obecnie dostępna w Polsce w wersji beta. Jest ona zintegrowana z przeglądarką Opera na komputery stacjonarne (Win, Mac, Linux). Serwis pozwala widzom również na przesyłanie treści na duży ekran telewizora czy rzutnika. Loomi w najbliższej przyszłości rozszerzy swoją działalność na kolejne rynki europejskie z dodatkowym wsparciem dla Smart TV i urządzeń mobilnych.

Loomi zostało uruchomione w fazie beta dostępnej tylko na zaproszenie 12 października 2021 roku. Opera zapytała wówczas beta testerów i testerki o ich pierwsze doświadczenia z Loomi. Usługa została dobrze przyjęta i doceniona przez widzów, a większość respondentów twierdzi, że serwis dobrze wygląda i skorzystają z niego ponownie.

Najbardziej lubiane funkcje Loomi.tv to zaawansowana funkcja wyszukiwania oparta na każdym aspekcie, jaki można wymyślić, takim jak fabuła, postacie, lokalizacja i nastrój. Możliwość wyboru następnego filmu, który będzie dostępny za darmo, i ogólnie bogata kolekcja dostępnych darmowych filmów to kolejna ulubiona funkcja wśród beta testerów, z których 80% oceniło go jako „niesamowity”.

Aby założyć konto, wystarczy wejść na stronę Loomi.tv i zacząć korzystać z platformy. Osoby posiadające konto Opery mogą go używać do logowania się do Loomi.tv.

Źródło zdjęć: Opera

Źródło tekstu: Opera