Google TV daje za darmo 130 kanałów. Tylko, nie dla Polaka

Google TV to system operacyjny zaszyty w telewizorach wielu producentów, przystawkach telewizyjnych czy projektorach. Można w nim zainstalować własne aplikacje VoD, ale można też dostać się do darmowych kanałów telewizyjnych Google'a.

Google TV dodaje 10 darmowych kanałów — ma ich w sumie ponad 130

Google TV ogłosiło wprowadzenie 10 nowych darmowych kanałów, co rozszerza różnorodność dostępnych treści dla użytkowników. To już ponad 130 stacji telewizyjnych, względem 77 w zeszłym roku.

Czerwcowa aktualizacja wprowadza różnorodne kanały darmowej telewizji wspieranej przez reklamy (FAST), w tym:

FilmRise Western: Kanał dedykowany klasycznym filmom westernowym.

ION Plus: Oferuje szeroki wachlarz programów rozrywkowych.

Johnny Carson TV: Prezentuje odcinki legendarnego talk-show.

Noticias Telemundo Ahora: Dostarcza najnowsze wiadomości w języku hiszpańskim.

Property & Reno: Skupia się na programach o nieruchomościach i renowacjach.

Real Disaster Channel: Relacjonuje prawdziwe wydarzenia katastroficzne.

Supermarket Sweep: Emituje odcinki popularnego teleturnieju.

The FBI Files: Zajmuje się prawdziwymi sprawami FBI.

World’s Wildest Police Videos: Prezentuje dramatyczne nagrania policyjne.

Yahoo Finance: Dostarcza wiadomości i analizy finansowe.

Darmowe kanały telewizyjne Google'a dostępne są w zakładce "Live", co sprawia, że są łatwo dostępne bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Jednak kanały od partnerów Google'a, takich jak Tubi, Plex, Pluto TV i Haystack, wymagają zainstalowania odpowiednich aplikacji i w niektórych przypadkach założenia darmowego konta.

Kolejna przestrzeń reklamowa Google'a

Wprowadzenie tych nowych kanałów to nie tylko dostarczanie większej ilości treści użytkownikom; jest to także strategiczny krok Google'a mający na celu generowanie dodatkowych przychodów z reklam. Firma niedawno ogłosiła nową sieć Google TV przeznaczoną specjalnie dla reklamodawców celujących w kanały FAST. Samo FAST TV to skrót od Free Ad-supported Streaming TV, co oznacza linearną usługę telewizyjną dystrybuowaną za darmo, ale nastrzykniętą reklamami.

Google TV Live — kiedy w Polsce?

System Google TV przyjmuje kilka postaci w zależności od regionu. W Europie nie jest to ani najbardziej rozbudowany wariant, ani też szczęśliwie najniższy. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy odcięci od części usług dostępnych na innych rynkach. Na tę chwilę rekomendacje Live TV odstępne są tylko dla mieszkańców USA. Google jednak dopiero niedawno przypomniał sobie o istnieniu Polski i wprowadził do naszego pięknego kraju smartfony Pixel.

Firma ma wciąż trochę zaległości do nadrobienia, zanim zacznie proponować polskim widzom darmową telewizję. Warto chociażby wspomnieć o kuriozalnej blokadzie językowej w smartgłośnikach producenta, gdzie asystent głosowy nadal występuje jedynie w językach obcych, podczas gdy w telewizorach i telefonach dogadamy się od dawna po polsku.

