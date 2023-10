Mecz Polska – Mołdawia. Gdzie oglądać online na żywo?

Gdzie oglądać mecz Polska — Mołdawia online? Możesz go obejrzeć za darmo.

Dokładnie o godzinie 20:45 powinien rozpocząć się mecz Polska — Mołdawia w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. Dla naszej reprezentacji jest to jeden z dwóch meczów ostatniej szansy. Wygrana i zwycięstwo z Czechami w listopadzie dają nam pewny awans. Gdzie można dzisiejszy mecz obejrzeć online, i to za darmo?

Polska — Mołdawia online

Mecz w telewizji będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Jednak nie każdy będzie mógł w tym czasie zasiąść przed telewizorem. Alternatywą jest oglądanie meczu online. Na szczęście Telewizja Polska transmituje go przez internet, i to za darmo.

Jeśli nie możesz w danym momencie oglądać meczu w telewizji, to wyborów masz kilka. Po pierwsze, to strona internetowa TVP Sport. Po drugiej możesz skorzystać z serwisu TVP VOD, w którym również kanały telewizji publicznej są transmitowane na żywo. Wreszcie możecie też skorzystać z aplikacji i serwisów swoich dostawców telewizji, np. UPC TV. Jak widać, możliwości jest wiele.

