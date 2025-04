Doczekaliśmy się! Premiera kultowego serialu już dziś na Netflixie

Pojawienie się "Czarnego lustra" ("Black Mirror") na Netflixie, to obecnie jeden z gorętszych tematów, jakimi żyje internet. Jak donosi The Guardian, "Czarne lustro" to coś znacznie więcej niż science fiction - jego opowieści o nowoczesności stały się czymś w rodzaju folkloru naukowego, kształtując nasze zbiorowe spojrzenie na technologię i przyszłość. Trudno się z tym nie zgodzić. Każda innowacja znajdzie tu swoją alegorię: smartfony są ukazane jako narzędzia nowego systemu kastowego, roboty-psy to nadgorliwi myśliwi, drony to morderczy rój, a sztuczna inteligencja to nowa nekromancja.