Disney+ przygotował naprawdę świetny serial. Premiera już 16 kwietnia

"Skradzione dziecko" ("The Stolen Girl") to premiera serialu psychologicznego, na którą większość widzów czeka z zapartym tchem. W sieci pojawił się zwiastun produkcji i trzeba przyznać, że narobił apetytu. Warto zaznaczyć w kalendarzu datę 16 kwietnia 2025, to wtedy serial pojawi się na platformie, a my przekonamy się na własne oczy, czy faktycznie warto było czekać.