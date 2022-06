Disney+ w Polsce irytuje problemami. Niewielkimi, ale jednak

Disney+ zadebiutował w Polsce. Oferta filmów, seriali jest ogromna. Oprócz wielu nowości jest też całe mnóstwo klasyków sprzed lat. Jednak dostrzegam pierwsze problemy. Nie są to wielkie wady, ale jednak.

Disney+ zadebiutował w Polsce. Nie będę ukrywał, że długo czekałem na debiut usługi w naszym kraju i skorzystałem z promocji, w ramach której wykupiłem dostęp na 12 miesięcy w cenie 8. Na plus zasługuje fakt, że aplikacja dostępna jest już na wszystkich urządzeniach, w tym dwóch telewizorach, które mam w domu (jeden Samsung i jeden z Android TV). Szkoda, że dostrzegam pierwsze mankamenty.

Disney+ z pierwszymi problemami?

Oferta Disney+ jest ogromna. Jako fan Gwiezdnych Wojen i Marvela nie mogę doczekać się kolejnych filmów i seriali. Jest też mnóstwo klasyki, w tym MASH, Simpsonowie, Lost i wiele, wiele więcej. Wiem, że przez najbliższe tygodnie, a pewnie nawet miesiące będę miał co oglądać.

Jednak nie wszystko udało się idealnie. Zauważyłem pewne mankamenty. Bardzo drobne i mało znaczące, które da się szybko poprawić, ale jednak obecne. Przede wszystkim aplikacja na telewizorze Samsunga (model UE55NU8042) niepoprawnie wyświetla polskie znaki. Dzieje się tak niezależnie od wyboru czcionki. Polskie znaki są wyświetlane, ale mają inny font. Widać to na poniższym zdjęciu. Trochę to irytuje w trakcie oglądania. Nie twierdzę, że to wielka wada, bo to jednak drobiazg, ale wymaga poprawy.

Jeszcze inny problem zauważyłem na telefonie i telewizorze z Androidem. Tam aplikacja Disney+ pozbawiona jest dodatkowych ustawień czcionki, które pozwalają na wybór kolor, rozmiaru czy tła napisów. Znowu drobiazg, który można poprawić aktualizacją, ale jednak. Tutaj przynajmniej poprawnie wyświetlają się polskie znaki. Tak naprawdę problemów nie zauważyłem jedynie na komputerze z Windowsem. Tutaj i polskie znaki są dobrze wyświetlane, i są wszystkie ustawienia napisów.

Jeszcze raz podkreślę, to drobiazgi, ale jednak wolałbym, aby z czasem zostały naprawione. Poza tym premierę Disney+ w Polsce uznaję za bardzo udaną.

