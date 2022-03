Date a Live IV oraz kinówka i gry z Gotoubun no Hanayome na ostatniej prostej

Już niedługo pojawią się nowe anime z serii Date a Live i Gotoubun no Hanayome. Pierwsze doczeka się czwartego sezonu, a druga filmu i gry na konsole Nintendo Switch i PlayStation 4.

Date a Live to jedna z najpopularniejszych serii w świecie anime. Jej podstawą są książki Light Novel. Pierwszy tom wydano w 2011, natomiast ostatni dwudziesty w 2020. Wtedy też zapowiedziano czwarty sezon ekranizacji anime. Pierwszy odcinek pojawi się już 8 kwietnia. Na ostatniej prostej dostaliśmy też jeszcze jeden zwiastun. Możemy się spodziewać tej samej grupy aktorów głosowych. Opening OveR zaśpiewa natomiast Miyu Tomita, a ending S.O.S wykona sweet ARMS. Za produkcję odpowiadać będzie studio Geek Toys.które wyprodukowało spin-offa Date a Bullet opowiadającego o Kurumi Tokisaki.

Już 20 maja fani anime będą mogli zobaczyć film Eiga Gotoubun no Hanayome, który zakończy opowieść o Fuutaro i zakochanych w nim pięciu siostrach. Gotoubun no Hanayome doczekało się dwóch serii anime i jednej gry typu Visual Novel. W Polsce manga została wydana jako Sposób na pięcioraczki. Film będzie trwał 130 minut i tam przekonamy się (o ile nie czytaliśmy zakończenia mangi), którą siostrę wybierze nasz bohater. Jednocześnie film doczeka się gry na konsole Nintendo Switch i PlayStation 4.

