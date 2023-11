CANAL+ z bezpłatnymi pakietami. Nowa oferta na Black Week

Po ogłoszeniu ofert świątecznych CANAL+ startuje z kolejnymi promocjami na dostęp do pakietów telewizji, tym razem z okazji trwającego Black Week. Teraz dostęp do usługi CANAL+ online oferowany bez dodatkowych opłat.

W pierwszej połowie listopada CANAL+ wystartował z ofertą świąteczną z bezpłatnym okresem abonamentu. Teraz ma nową propozycję, bardzo podobną, ale z okazji tygodnia obniżek Black Week.

Z okazji Black Week CANAL+ oferuje dostęp do paczki CANAL+ Seriale i Film z pakietami telewizji satelitarnej za 0 zł przez pierwsze trzy miesiące. Do tego nadawca proponuje dekoder 4K DualBOX+ w ofercie za 0 zł i bez opłaty aktywacyjnej oraz dostęp do CANAL+ online bez dodatkowych opłat.

Pakiet CANAL+ Seriale i Film z 71 kanałami TV oraz 6 kanałami premium CANAL+ standardowo kosztuje 25 zł na miesiąc. Cena zawierają rabaty 5 zł za wyrażenie zgód marketingowych i 5 zł za e-rachunek i terminową płatność.

Z okazji Black Week można także wybrać taniej pakiet CANAL+ Relax+ (w tym Seriale i Film) za 0 zł przez 3 miesiące, a później – 35 zł za miesiąc. Paczka daje dostęp do 95 kanałów TV, CANAL+ Seriale i Film oraz CANAL+ 4K przy zamówieniu dekodera 4K. Standardowo oferowany jest dekoder HD za 0 zł.

Na widzów czeka także pakiet Extra+ (w tym Seriale i Filmy) za 0 zł przez 3 miesiące, później 65 zł. Tu oferowanych jest 167 kanałów oraz 6 kanałów CANAL+ Seriale i Film, dostępny jest też dekoder 4K za 0 zł z ofertą CANAL+ 4K.

W osobnej promocji oferowany jest też pakiet CANAL+ Entry za 10 zł przez 12 miesięcy (zamiast 15 zł). W tej paczce oferowanych jest 71 kanałów TV i dekoder HD.

CANAL+ online bez dodatkowych opłat

W CANAL+ wszyscy abonenci decydujący się na dowolną ofertę telewizji satelitarnej otrzymują dostęp do serwisu CANAL+ online bez dodatkowych opłat.

Oferta kanałów dostępnych w serwisie CANAL+ online jest uzależniona od posiadanego pakietu płatnej telewizji. Wybierając najbogatszy pakiet, można w serwisie uzyskać dostęp nawet do ponad 150 kanałów telewizyjnych na żywo i tysięcy godzin filmów i seriali.

Serwis jest dostępny na niemal dowolnym urządzeniu – komputerze, telefonie, tablecie oraz jako aplikacja na telewizory Samsung, LG, Android TV i Apple TV. Z serwisu można korzystać również na terenie Unii Europejskiej.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CANAL+

Źródło tekstu: CANAL+