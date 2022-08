Canal+ online ma nowy pakiet dla miłośników filmów i seriali

Canal+ rozszerzył swoja platformę online o nowy pakiety z filmami i serialami. Zawiera on 12 kanałów telewizyjnych dla miłośników tego typu rozrywki.

Gdy pojawiła się usługa Canal+ online, dostępne były w niej dwa pakiety, Sport i Film. Później nastąpiła spora zmiana w ofercie – pojawił się podstawowy pakiet Canal+, do którego można dokupić pakiety dodatkowe. Teraz nastąpił swego rodzaju powrót do korzeni i zamiast pakietu Canal+ można wybrać pakiet Canal+ Seriale i Filmy.

Canal+ Seriale i Filmy

W skład pakietu Canal+ Seriale i Filmy wchodzi 12 kanałów: Canal+ Premium, Canal+ Film, Canal+ Dokument, Canal+ Family, Canal+ Seriale, Canal+ Domo, Canal+ Kuchnia, ale kino+, Novelas+, MiniMini+, TeleTOON+ i Planete+. Aby móc to wszystko oglądać, trzeba zapłacić 29 zł miesięcznie.

Jak widać, nowy pakiet jest tańszą alternatywą dla podstawowego pakietu Canal+, który kosztuje 45 zł miesięcznie. Zawiera on jednak dodatkowo takie kanały, jak Canal+ Sport, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4, Canal+ Sport 5 oraz Canal+ Now. Do pakietu Canal+ Seriale i Filmy nie można jednak dobrać dodatkowego pakietu Eleven Sports & Polsat Sport Premium. By móc z niego korzystać, należy wykupić pakiet podstawowy Canal+ i ten pakiet, co kosztuje w sumie 60 zł miesięcznie.

Pakiety premium w Canal+ online to między innymi Netflix za 20 zł (Standard) lub 37 zł miesięcznie (Premium), a także pakiet Fun & News za 20 zł miesięcznie.

