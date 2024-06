Apple TV+ nowy serial z Evą Longorią. Będzie petarda

Apple TV+ na lato przygotował niezłą petardę - komediowy thiller z Evą Longorią w roli głównej. Znaną z serialu "Gotowe na wszystko" aktorkę zobaczymy tym razem w produkcji "Ziemia kobiet".

Ziemia kobiet - zwiastun i data premiery

Eva Longoria ma naturalny talent komediowy, co jest gwarancją tego, że podczas ogladania serialu "Ziemia kobiet" nie będziemy się nudzić. Tym razem, wcieli się ona w postać Gali, mieszkanki Nowego Jorku, której życie wywraca się do góry nogami, kiedy mąż wplątuje całą rodzinę w finansowe przekręty. Bohaterka zostaje zmuszona do ucieczki przed niebezpiecznymi kryminalistami. A, że jako miejsce destynacji wybiera Hiszpanię, to my już mamy pewność, że będzie to idealny serial na lato. Urocze miasteczko z winnicą, pełnia słońca i tajemnice do odgadnięcia. Czego chcieć więcej?

Scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej książki hiszpańskiej dziennikarki Sandry Barnedy.

Cały sezon "Ziemi kobiet" liczy sobie sześć odcinków, a dwuodcinkowa premiera zapowiedziana jest na 26 czerwca. Finał sezonu zaplanowany jest na 24 lipca.

Za produkcję serialu odpowiada firma, będąca własnością gwiazdy "Gotowych na wszystko", Longoria UnbeliEVable Entertainment.

Zobacz: Weekend w Netflix. Tych nowości nie możesz ominąć

Zobacz: Miliarder szykuje niespodziankę. Pojawi się w 2025 roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Apple TV+