Amerykanie nie oglądają CDA, mają coś lepszego

Jeśli myślicie, że CDA to najpopularniejsza platforma VoD na całym świecie, to jesteście w błędzie. Zobaczcie, co oglądają teraz Stany Zjednoczone, za jakiś czas może będzie też tak u nas.

Amerykański lider, który w Polsce dopiero raczkuje

Najpopularniejszą platformą VoD w USA nie jest ani tytułowe CDA, ani popularny również w Polsce Netflix (ten jest drugi). Amerykanie najchętniej oglądają Amazon Prime Video (22% udziału), co jednak warto podkreślić, ma on tam o niebo lepszą ofertę niż ta serwowana w Polsce.

Trzecie miejsce to Max, potem mamy Disney+, następnie jest niedostępny w Polsce Hulu. Zamieszanie robi jednak relatywnie młoda platforma, jaką jest Apple TV+, która właśnie pokonała Paramount+. W ocenie lokalnych analityków, należąca do Apple'a platforma ma duże szanse pokonać Disney+.

Jej rosnąca popularność to efekt m.in. popularności takich produkcji jak Pachinko, Severance czy Silos, które doczekają się drugiego sezonu w tym roku. Sama platforma oferuje też relatywnie przystępną cenę z racji integracji jej z pakietami Apple One, zawierającymi też dostęp do Apple Music, gier na telefony, tablety i komputery, chmurą Apple czy aplikacją sportową.

Oto pełny ranking udziału w rynku streamingowym w USA, dostarczony przez JustWatch:

- Amazon Prime Video: 22%

- Netflix: 22%

- Max: 14%

- Disney+: 11%

- Hulu: 10%

- Apple TV+: 9%

- Paramount+: 9%

- Inne: 3%

