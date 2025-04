T-Mobile burzy bariery. A najlepsza do tego jest świetna zabawa przy muzyce

Muzyka, obok technologii, to jeden z najlepszych czynników łączących ludzi – niezależnie od tego kim jesteśmy, czy jak bardzo się od siebie różnimy, dobra zabawa potrafi zbliżyć do siebie nawet nieznajomych. W dzisiejszym, mocno spolaryzowanym świecie, naprawdę potrzebujemy bliskości i współpracy. Dlatego właśnie misją naszej marki jest burzenie barier oraz budowanie wzajemnego zrozumienia – cel ten chcemy osiągać za pomocą różnych inwestycji oraz projektów. Jednym z nich jest właśnie to partnerstwo z Audioriver Festival, który opiera się na wspólnotowości, otwartości na drugiego człowieka i nowe brzmienia.

- Paulina Rekosz, dyrektor Departamentu Zarządzania Marką i Customer Experience w T-Mobile Polska