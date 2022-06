Joker powraca! Podtytuł drugiej część sporo zdradza

Joaquin Phoenix w roli Jokera wróci w drugiej części filmu. Informacja ta została potwierdzona przez reżysera Todda Philipsa.

Joker w wykonaniu Joaquina Phoenixa to mojej ocenie jedna z najlepszych ról ostatnich lat. Film, który przedstawiał początki króla zbrodni Gotham, był zupełnie inny niż to, do czego przyzwyczajają nas produkcje oparte na komiksach. Mam nadzieję, że o drugiej części będę mógł napisać to samo.

Powstaje Joker 2 z Joaquinem Phoenixem

Reżyser Todd Philips oficjalnie potwierdził, że powstanie Joker 2. Scenariusz do filmu napisali właśnie Philips oraz Scott Silver, z którym współpracował również przy pierwszej części. Fabuła filmu jest już gotowa. Na opublikowanym zdjęciu widzimy też głównego aktora, czytającego scenariusz, co należy uznać za potwierdzenie, że Joaquin Phoenix wróci do roli Jokera.

Co wiemy o samym filmie? Niestety, niewiele. Pewną wskazówką może być sam tytuł, czyli Joker: Folie à Deux. Podtytuł oznacza paranoję indukowaną. Jest to stan, w którym osoba blisko związana z chorym zaczyna bezkrytycznie traktować paranoiczne myśli chorego, a nawet zaczyna podzielać to samo urojenie.

To sugeruje, że w filmie pojawi się kolejna postać. Patrząc na komiksową historię Jokera, stawiałbym na Harley Quinn. W końcu to za jego sprawą szanowana psycholog stała się jego partnerem w zbrodni. Niektórzy sugerują, że może chodzić o Thomasa Wayne'a, w końcu w pierwszej części zasugerowano, że jest on ojcem Arthura Flecka. Jednak wydaje się to mało prawdopodobne.

Źródło zdjęć: Warner Bros.