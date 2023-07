Legalizacja piractwa to zły pomysł? Rosjanie z szokującym odkryciem

Legalizacja piractwa w Rosji okazała się mieć zaskakujące konsekwencje. Rosjanie sami protestują przeciwko nowym przepisom.

Jedną z ciekawszych konsekwencji inwazji Rosji na Ukrainę okazała się niemal całkowita legalizacja piractwa w Rosji. Nowe przepisy wprowadzone kilka miesięcy temu pozwalały jednostronnie "importować" zachodnią twórczość bez zgody właściciela praw autorskich. W ten sposób Rosjanie planowali ominąć sankcje i nadal móc cieszyć się m.in. najnowszymi hollywoodzkimi hitami.

Plan doskonały? No właśnie nie do końca...

Rosjanie nie chcą legalnego piractwa (chyba że...)

Jak się okazuje, nowe przepisy legalizujące piractwo nie spodobały się rodzimym firmom w branży medialnej, które na legalizacji piractwa obrywają rykoszetem. Raz, tracą w ten sposób istotne źródło dochodu, w postaci ekskluzywnych praw do dystrybucji zachodniej twórczości, a dwa, ustawa wzmaga społeczne przyzwolenie dla piractwa, na czym cierpią także produkcje rosyjskie. No ale czy to ważne, skoro udało się utrzeć nosa zgnuśniałym Amerykanom?

Wygląda na to, że tak, ponieważ spora reprezentacja wspomnianych wcześniej firm wystąpiła do Dumy Państwowej z listem otwartym, w której domagają się zmiany niekorzystnych przepisów. Na liście sygnatariuszy znalazły się m.in. Gazprom Media i Rostelecom.

Przedsiębiorcy podpisani pod listem mają zresztą swoją własną wizję nowych przepisów. Sugerują oni, że prawo do piracenia zachodniej twórczości powinno należeć wyłącznie do wąskiego grona wyspecjalizowanych firm, posiadających wcześniejsze umowy licencyjne z zagranicznymi podmiotami. To one miałyby decydować o tym, w jakiej formie i na jakich zasadach poszczególne produkcje miałyby być dystrybuowane na rynku rosyjskim. A oryginalny właściciel praw autorskich? Jego o zgodę nikt nie zamierza pytać.

Zobacz: Rosja. Złodziej okradł złodzieja, więc ten pierwszy zwija interes

Zobacz: Chaos w Rosji. Google zablokowany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TorrentFreak