Najlepsze gry planszowe do grania z dziećmi

Szukacie gry planszowej do grania z dziećmi? A może potrzebujecie prezentu na Dzień Dziecka? Mamy dla Was listę najciekawszych propozycji!

Gry planszowe to rozrywka, która łączy pokolenia. Właśnie dlatego przy okazji zbliżającego się Dnia Dziecka postanowiliśmy przygotować listę najlepszych tytułów do grania z młodymi graczami.

Karak – lochy, smoki i masa zabawy



Chcecie wyruszyć na przygodę w przesiąkniętym magią świecie? Taką, w której przemierzycie tajemnicze lochy, zdobędziecie skarb i pokonacie złego smoka? Gdybym nadal miał osiem lat, nie potrzebowałbym nic poza tym krótkim wstępem, by głośno krzyknąć „TAK!” Właśnie z myślą o takich młodych pasjonatach historii spod znaku magii i miecza powstała gra Karak, która jest już klasykiem gier rodzinnych.

W zasadzie w Karaku robimy dokładnie to, o czym napisałem wcześniej: przemierzamy lochy, walczymy z potworami i zdobywamy skarby. W trakcie rozgrywki wcielamy się w jednego z kilku bohaterów, takich jak rycerz czy mag, po czym w trakcie kolejnych tur będziemy kawałek po kawałku odkrywać tajemnicze podziemia, dokładając do nich kolejne kafelki.

Po drodze trafimy na drogocenne kosztowności, ale i potwory, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Ale zmierzyć się z nimi warto, gdyż w ten sposób będziemy mieli okazję rozwinąć swoją postać i zdobyć kolejne skarby. A skarby są tutaj najważniejsze – to od nich zależy, kto na koniec gry zostanie zwycięzcą.

Karak kusi prostymi zasadami, które opanują nawet najmłodsi gracze (wiek 7+), oraz wylewającym się z każdej ilustracji klimatem fantasy. To gra dla każdego, kto marzy, by chwycić za miecz i wyruszyć na przygodę – niezależnie od wieku.

Dla kogo?

Dla fanów historii o lochach i smokach lubiących nutkę rywalizacji.

Kroniki zamku Avel – wspólna przygoda w magicznym świecie



Gry planszowe to nie tylko ciągła rywalizacja. Jeśli szukacie tytułu, w którym będziemy ramię w ramię walczyć, by osiągnąć wspólny cel, koniecznie sprawdźcie Kroniki zamku Avel.

Kroniki zamku Avel to kolejna gra, która pełnymi garściami czerpie z klasycznych gier RPG. Zostajemy w niej przeniesieni do magicznej krainy Avel, którą musimy ocalić przed najazdem potworów. W tym celu będziemy walczyć z kolejnymi maszkarami, rozwijać swoją postać i budować kolejne umocnienia. Cel jest prosty: nie pozwolić, by zamek Avel upadł oraz pokonać zbliżające się do niego Monstrum.

Moim skromnym zdaniem niewiele jest na rynku gier familijnych, które tak doskonale działałyby na wyobraźnię, jak Kroniki zamku Avel. Jest to zasługa przede wszystkim przepięknych ilustracji, ociekających magicznym, baśniowym klimatem. Poza tym jest to doskonały tytuł, przy którym świetnie będą bawić się nie tylko najmłodsi.

Dla kogo?

Dla młodych bohaterów, gotowych by razem uratować magiczną krainę.

Carcassonne Junior – klasyka dla najmłodszych



Carcassonne to jedna z klasycznych gier familijnych, od której wiele osób zaczyna swoją przygodę z grami planszowymi. Nie każdy jednak wie, że doczekała się ona prostszej wersji znanej jako Carcassonne Junior. To idealny tytuł, by w świat planszówek wdrożyć nawet najmłodszych (wiek 4+).

W Carcassonne Junior będziemy na zmianę dokładali kwadratowe płytki, które z czasem zaczną układać się w malowniczy krajobraz pełen łąk, wydeptanych ścieżek i małych średniowiecznych miast otoczonych murem. Pod tym względem tytuł nie różni się od swojego „dużego” pierwowzoru i sprawia równie dużo frajdy.

Zasady gry są jednak o wiele prostsze. Zamiast wysyłać do pracy robotników, naszym celem będzie tworzyć drogi. Każda taka droga musi mieć swój początek i koniec. Kiedy ten warunek zostanie spełniony, kładziemy na niej nasze pionki, zależnie od tego, ile postaci w danym kolorze znajduje się na ścieżce. Pierwszy gracz, który ustawi na planszy wszystkie swoje znaczniki, wygrywa.

Carcassonne Junior to bardzo prosty tytuł, który może okazać się idealnym pierwszym krokiem w świat planszówek dla najmłodszych. Co ważne, mimo nieskomplikowanej rozgrywki potrafi on być angażujący także dla nieco starszych graczy, co nie zawsze jest takie oczywiste.

Dla kogo?

Dla młodych strategów stawiających, gotowych by stawiać pierwsze kroki w świecie planszówek.

Lisek Urwisek – kto rozwiąże zagadkę?



Lisek Urwisek to kolejny tytuł dla najmłodszych graczy (wiek 5+). Tym razem mamy do czynienia z grą dedukcyjną, w której razem będziemy szukać wskazówek, by rozwiązać zagadkę. A zagadką jest tożsamość tytułowego liska.

Gracze wcielają się w detektywów, którzy próbują ustalić, kim jest Lisek Urwisek. Sprawa nie jest łatwa, bo podejrzanych mamy kilku. W tym celu będziemy przemieszczali się po mapie, zbierając kolejne wskazówki. Wspomnianymi wskazówkami są elementy ubioru, które ma na sobie poszukiwany lisek. Czy nosił czapkę? A może miał parasol? Odpowiadając na te pytania z czasem będziemy zawężali krąg podejrzanych, aż zostanie tylko jeden.

Lisek Urwisek to bardzo przyjemna gra kooperacyjna. Nie ma tu elementu rywalizacji, jest natomiast sporo logicznego myślenia, łączenia faktów i wyciągania wniosków. To tytuł, który jednocześnie uczy i bawi – co ważne, w równym stopniu.

Dla kogo?

Dla młodych detektywów, którym nie jest straszna żadna tajemnica.

Mikro Makro: Na tropie zbrodni – kryminalne zagadki dla całej rodziny



Macie w domu fana powieści o Sherlocku Holmesie? A może sami lubicie kryminały i chcielibyście zarazić swoją pasją młodsze pokolenie? Gra Mikro Makro: Na tropie zbrodni w jednym i drugim przypadku sprawdzi się doskonale. Przy okazji jest to jedna z najbardziej niecodziennych gier, jakie znajdziemy na półkach sklepów.

Dlaczego? Dlatego, że cała rozgrywka polega na szukaniu informacji na gigantycznej mapie miasta. Przypomina to trochę zagadki z cyklu „Gdzie jest Wally?” z tą różnicą, że ilustracje w Mikro Makro składają się w jedną historię, a naszym celem jest poukładać następujące po sobie wydarzenia i ustalić, kto dokonał zbrodni. To doskonała zabawa wymagająca spostrzegawczości i wysilenia szarych komórek.

Ze swojej strony chciałbym jeszcze tylko dodać, żeby nie przestraszyć się niepotrzebnie na widok informacji 12+ na pudełku polskiego wydania. Gra faktycznie porusza dość dojrzałą tematykę – jakby nie było będziemy próbowali rozwiązać zagadkę kilku morderstw – jednak całość utrzymana jest w mocno kreskówkowej szacie graficznej i bez epatowania drastycznymi scenami.

Dla kogo?

Dla spostrzegawczych fanów dobrego kryminału.

Palec Boży – gra w kapsle na wypasie



Graliście kiedyś w kapsle? Palec Boży to taka nieco bardziej zaawansowana wersja tej gry. Wcielamy się w niej w bogów, którzy próbują nawrócić jak najwięcej mieszkańców pewnego archipelagu na swoją wiarę. A jak tego dokonują? Wpstrykując na wyspy swoich proroków.

Tak, wpstrykując.

Palec Boży to gra zręcznościowa, która opiera się na bardzo prostym założeniu: dostajemy kilka drewnianych krążków i mamy nimi pstrykać w taki sposób, by na planszy mieć ich więcej niż nasi rywale. Już samo to wystarczyłoby, żeby zapewnić wiele godzin dobrej zabawy – ale to dopiero początek! Bo samo pstrykanie to jedno, ale na graczy czeka również masa specjalnych zdolności. Część przypisana jest do określonych bogów, część wprowadzana jest w formie dodatkowych reguł na początku każdej rundy. Każda z nich potrafi natomiast wywrócić rozgrywkę do góry nogami.

Zobacz: Palec Boży - gra imprezowa w najlepszym wydaniu

Palec Boży to nie jest gra, w której chodzi o umiejętności czy strategię. To znaczy, one też gdzieś tam są – w tle jako dodatek. Na pierwszym miejscu jest jednak chaos. „Chaos” rozumiany jako salwy śmiechu, ile razy któryś z graczy przestrzeli swoim kapslem i pośle go na drugi koniec pokoju. Albo kiedy trzeba strzelać z zamkniętymi oczami, bo taka karta trafiła się nam na początku rundy. Mówiąc krótko: to gra, która wywołuje uśmiech od ucha do ucha.

Dla kogo?

Dla mistrzów gry w kapsle, którzy nie boją się odrobiny (nie)kontrolowanego chaosu.

Oczywiście na tych kilku propozycjach lista polecanych planszówek do grania z dziećmi bynajmniej się nie kończy. Na rynku znajdziemy całą masę doskonałych gier familijnych. O wielu z nich mieliśmy nawet okazję napisać. Linki do kilku wybranych artykułów na ten temat znajdziecie poniżej. A może macie swoje propozycje? W takim razie koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach!

Zobacz: Wsiąść do Pociągu: Kraje Północy - najlepsza planszówka na zimę?

Zobacz: Azul - najładniejsza łamigłówka, jaką kiedykolwiek widziałeś

Zobacz: Na skrzydłach – idealna gra na zimowe wieczory (i resztę roku też!)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne