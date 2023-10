Xbox udostępnia nowe funkcje. Skorzystają osoby z niepełnosprawnością

Na co dzień osoby z niepełnosprawnościami spotykają się z problemami, które innym nie przyszłyby nawet do głowy. Nie trzeba im dodatkowo utrudniać grania w produkcje wideo. Xbox postanawia wprowadzić kilka ułatwień dostępności, które prawdziwie docenią jedynie nieliczni.

Gry powinny łączyć, a nie dzielić. Chociaż wiele produkcji przystosowana jest do w pełni sprawnego człowieka, tak często grają w nie również osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Jest to dobry czas na to, by zastanowić się, w jaki sposób można im ułatwić cieszenie się z rozgrywki. Xbox ma kilka pomysłów, które właśnie realizuje.

Xbox aktualizuje funkcje dostępności. Będą bardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

Gry pozwalają podróżować po wspaniałych światach, dzielić się przeżyciami oraz nawiązywać przyjaźnie. Żadna z tych rzeczy nie byłaby możliwa dla ponad 429 milionów graczy z niepełnosprawnościami bez rozwiązań wspierających dostępność.

W ramach corocznego doceniania społeczności graczy z ograniczeniami motorycznymi Xbox ogłasza nowe aktualizacje funkcji dostępności, w tym:

Nowy kanał „Dostępność w grach” w sklepie Xbox i na Xbox.com, zawierający setki gier z oznaczonymi funkcjami dostępności. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie graczom znalezienie nowych produkcji posiadających interesujące ich udogodnienia.

Bezprzewodowe parowanie nie wymaga już fizycznego kontaktu z konsolą. Gracze mogą teraz przełączyć swój sprzęt w tryb parowania za pomocą pilota multimedialnego Xbox, polecenia głosowego lub wcześniej sparowanego kontrolera.

Uruchomienie „Ustawień dostępności gier" w widżetach Xbox w Game Barze. Umożliwi to łatwiejsze znajdywanie funkcji dostępności w konkretnych grach w aplikacji Xbox na PC.

„Xbox Ambassador Accessibility Explorer Path" – kolejny rozdział. Pojawią się nowe testy wiedzy i odznaki, przy jednoczesnym uznaniu ponad 2 milionów ukończonych zadań od czasu uruchomienia programu w październiku 2022 roku.

Udostępnienie „Playbook for Accessible Gaming Events" – przewodnika po wydarzeniach, który przedstawia 12 najlepszych praktyk, których Xbox nauczył się przez lata współpracy ze społecznością Gaming & Disability.

Mapowanie Kontrolera Adaptacyjnego Xbox i Elite Series 2 na klawiaturę. W nadchodzących miesiącach wszyscy gracze będą mogli zmapować przyciski kontrolera na ponad 80 klawiszy klawiatury PC. To rozwiązanie umożliwi graczom o ograniczonej sprawności ruchowej korzystanie z XAC w grach, które obsługują wyłącznie myszkę i klawiaturę.

W poście na Xbox Wire, poza powyższymi funkcjami zwrócono również uwagę na „Craig Hospital's Adaptive Gaming Program”. Jest to usługa testowania gier skierowana do pacjentów oraz ich rodzin, która zrobiła furorę na PAX 2023 w zeszłym miesiącu. To kolejny wyraz wsparcia zaraz po ogłoszeniu partnerstwa ze Specjalną Olimpiadą „Gaming for Inclusion”.

Źródło zdjęć: vfhnb12 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne