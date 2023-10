Valve pracuje nad nową grą. Ma być rewolucją

Valve pracuje nad nową grą. Nie będzie to ani Half-Life 3, ani Left 4 Dead 3. Studio szykuje zupełnie nową markę o nazwie Neon Prime.

Firma Valve pracuje nad nową grą. Fani mogą czuć się rozczarowani, bo nie będzie to ani trzecia część Half-Life, ani trzecia odsłona Left 4 Dead. Twórcy Steama tworzą zupełnie nową markę, która ma być pewnego rodzaju rewolucją. Nazwa gry to Neon Prime.

Neon Prime, czyli nowa gra Valve

Informacje na temat gry ujawnił Tyler McVicker. Jego zdaniem tytuł wkrótce powinien zostać oficjalnie ogłoszony, bo prace są już na zaawansowanym etapie i Valve zdążyło zastrzec nazwę Neon Prime. Gra ma być pewnego rodzaju rewolucją, szczególnie dla gatunku MOBA.

Według Tylera McVickera Neon Prime to produkcja z gatunku MOBA-Lite. Rozgrywka ma się opierać na walce dwóch drużyn na ogromnej mapie. Celem ma być zabicie bossa, który znajduje się w bazie każdej z drużyn. Oczywiście od razu przywodzi to na myśl League of Legends, tylko tam trzeba zniszczyć Nexus.

W grze pojawią się postacie o różnych klasach i umiejętnościach. Wyróżnikiem ma być możliwość pełnego niszczenia otoczenia. Poza tym mapa ma być tak duża, że to niektórych jej punktów gracze będą transportowani czymś w rodzaju pociągów. Więcej powinniśmy dowiedzieć się wkrótce.

Źródło zdjęć: Okami Games

Źródło tekstu: Tyler McVicker