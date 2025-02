Ubisoft z tragicznymi wynikami. Kolejne zwolenia w drodze

Rok 2024 okazał się najgorszy w historii Ubisoftu . Seria wpadek i wydawanie niedopracowanych gier, które nie wzbudziły większego zainteresowania graczy, doprowadziły firmę na skraj upadku . Od pewnego czasu spekuluje się, że jeśli nadchodzący Assassin’s Creed Shadows nie odniesie sukcesu finansowego, może to być koniec jednego z niegdyś najbardziej cenionych deweloperów w branży. Najnowsze informację zdają się to potwierdzać.

Ubisoft chwali się, że przedsprzedaż wygląda bardzo dobrze

Z raportu za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024/25 wynika, że przychody z tytułu sprzedaży realizowanej wyniosły 318,1 mln euro . Oznacza to aż 47,5% spadku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku fiskalnego 2024/25 łączna sprzedaż osiągnęła 990,0 mln euro, czyli o 31,4% mniej niż rok wcześniej.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku przychodów brutto ze sprzedaży. W trzecim kwartale 2024/25 wartość ta wyniosła jedynie 301,8 mln euro, co stanowi spadek aż o 51,8% rok do roku. Z kolei w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku fiskalnego firma zarobiła w ten sposób 944,0 mln euro (o 34,8% mniej w stosunku do poprzedniego roku).