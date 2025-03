Ta gra miała być megahitem. Wyszła wielka techniczna kaszanka

Katastrofalne problemy techniczne w wersji PC Monster Hunter Wilds

Niestety, rekordowe zaangażowanie i sprzedaż przyćmiły katastrofalne problemy techniczne tej gry. Wielu użytkowników zwróciło uwagę, że błędy obecne w wersji beta Monster Hunter Wilds nadal istnieją w pełnej wersji gry. W skrajnych przypadkach niektórzy użytkownicy skarżą się, że ich grafika na wcale nienajgorszych konfiguracjach wygląda jak jakiś szkaradny tytuł sprzed niemal 30 lat i Nintendo 64. W momencie publikacji gra ma ponad 24 tysiące negatywnych recenzji, a 23 tys. pozytywnych, przez co tytuł ma status recenzji "mieszane". Przyczyną takich opinii jest niedopracowany port PC, z problemami z prawidłowym wczytywaniem tekstur, nieustannymi zacięciami, spadkami FPS-ów do wartości poniżej 10, czy też wyrzucaniem gry do Windowsa. I to wszystko zdarza się także na bardzo mocnych konfiguracjach.