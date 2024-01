Suicide Squad: Kill the Justice League debiutuje z tragicznym błędem

Gra Suicide Squad: Kill the Justice League zadebiutowała w ramach wcześniejszego dostępu. Szybko okazało się, że znajduje się w niej jeden z gorszych błędów.

Nie będę ukrywał, że chciałbym, by Suicide Squad: Kill the Justice League było dobrą grą. Jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to produkcja słaba. Świadczą o tym liczne opóźnienia, długie poprawki oraz brak przedpremierowych recenzji (czy twórcy czegoś się boją?). Teraz do chodzi do tego wydanie gry ze śmiesznym, ale jednocześnie tragicznym błędem.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Pierwsze osoby mogą już grać w Suicide Squad: Kill the Justice League w ramach wcześniejszego dostępu. Taka opcja dostępna jest dla osób, które zdecydowały się na lepszą wersję gry, oznaczoną jako Deluxe Edition. Niestety, długo się nie nacieszyli, bo serwery szybko zostały wyłączone.

Okazało się, że część osób po raz pierwszy wchodząc do gry miały już ją w pełni ukończoną. Tak, błąd sprawił, że mieli w pełni zaliczoną fabułę. Trochę to śmieszne, a trochę tragiczne, bo z pewnością niektórym zepsuło zabawę. No i tragiczne jest też to, że taki błąd w ogóle znalazł się w grze, której premiera była wielokrotnie przekładana i tym samym powinna być możliwie dopracowana.

We have identified the problem that was affecting player profiles and are currently testing a fix.



We hope to implement it and have the game back online as soon as possible.



Thank you for your patience. https://t.co/Z6vC5srfDC — Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) January 29, 2024

Na szczęście twórcy wyłączyli serwery, szybko zlokalizowali problem i zamierzają go jak najszybciej wprowadzić. Ostatnia wiadomość mówi o trwających testach, które mają upewnić dewelopera, że poprawka działa, jak należy.

Zobacz: Twórcy Palworld zapowiadają zmiany. Gra mocno się zmieni

Zobacz: CD Projekt RED szykuje nowy patch do Cyberpunk 2077

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Rocksteady Studios

Źródło tekstu: TweakTown