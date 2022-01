Steam w ciągu miesiąca już trzeci raz pobił ten sam rekord

Steam w ciągu jednego miesiąca już trzeci raz pobił jeden ze swoich rekordów. Chodzi o liczbę jednocześnie zalogowanych użytkowników.

W styczniu 2022 roku Steam może pochwalić się pobiciem swojego rekordu... już trzeci raz. Tak, w ciągu jednego miesiąca największa platforma z grami już trzykrotnie poprawiła swój wynik, osiągając najlepszy rezultat w swojej historii.

Steam bije rekordy

O co chodzi? O liczbę jednocześnie zalogowanych na Steamie użytkowników. Jeszcze przed chwilą najlepszym wynikiem w historii platformy było około 28 mln osób. Jednak wynik ten udało się poprawić i to znacząco. Aktualnie najlepszym wynikiem w historii Steama są dokładnie 29,201,174 zalogowane osoby. Takie dane podaje SteamDB.

Skąd tak duża popularność Steama? Od zawsze ogromną popularnością cieszą się Dota 2 i Counter-Strike: Global Offensive, które od lat są w czołówce najchętniej uruchamianych gier. Teraz dochodzi do tego jeszcze PUBG, które przeszło na model free2play. Pomimo ciągłych spadków w ostatnich miesiącach widać, że gra z gatunku Battle Royale cieszy się aktualnie większą popularnością. Gra dobiła w ostatnim dniu do ponad 526 tys. jednocześnie grających osób, co od dawna się nie zdarzyło.

Jeśli tak dalej pójdzie, to w 2022 roku Steam przekroczy magiczną barierę 30 mln jednocześnie zalogowanych osób. Ciekawie, ile z nich w tym czasie rzeczywiście gra.

Zobacz: Popularna gra niebezpieczna dla Twojego komputera. Twórcy reagują

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: nikkimeel / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech