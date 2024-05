Sony będzie wydawać gry w tym samym czasie na PS5 i PC, ale jest haczyk

Hermen Hulst z PlayStation zapowiedział, że gry japońskiego producenta będą w tym samym czasie trafiać na PC-ty i PlayStation 5. Jednak jest haczyk, bo nie dotyczy to wszystkich produkcji.

Sony od kilku lat zaczęło wydawać swoje gry również na komputery. Zazwyczaj wygląda to tak, że na PC-ty trafiają produkcje, które kilka lat wcześniej zostały wydane na konsolach. W ten sposób gracze musieli poczekać na Spider-Mana, God of War czy Horizona. Jednak ostatnio w tym samym czasie na komputerach i PS5 została wydana gra Helldiver 2. Nie był to przypadek.

Sony wyda gry również na PC-ty

Hermen Hulst z PlayStation zapowiedział, że gry japońskiego producenta będą w tym samym czasie trafiać na PC-ty i PlayStation 5. Nie pozostaje nic innego, jak się cieszyć, prawda? Okazuje się, że nie, ponieważ jest haczyk i to dość potężny. Takie podejście Japończyków dotyczy tylko i wyłącznie gier-usług, czyli właśnie tytułów pokroju Helldiver 2.

Jednocześnie wszystkie gry single-player, skupione na fabule, nadal będą w pierwszej kolejności trafiać tylko na PlayStation 5. Dotyczy to produkcji pokroju Spider-Man, God of War, Horizon czy Ghost of Tsushima. Na nie posiadacze komputerów nadal będą musieli poczekać.

Skąd takie podejście? Sony chce w ten sposób nakłonić posiadaczy komputerów do zakupu konsoli. Skoro na PC-tach spodobał im się Spider-Man lub God of War, to mogą skusić się na PlayStation 5, aby zagrać w kolejną odsłonę serii. Jestem przekonany, że nie wszystkim się to spodoba, ale sama taktyka może przynieść spodziewany skutek.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alena Veasey / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech