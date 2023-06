Tego dnia ma zadebiutować remake Silent Hill 2. Robią go Polacy

Polskie studio Bloober Team tworzy remake gry Silent Hill 2. Najnowsze plotki sugerują, kiedy produkcja zadebiutuje.

Od jakiegoś czasu wiemy, że to Polacy odpowiadają za remake Silent Hill 2. Studio Bloober Team ma duże doświadczenie z horrorami, więc wybranie akurat ich nie powinno dziwić.

Już kilka miesięcy temu Piotr Babieno, szef polskiego studia, przyznał, że gra jest praktycznie gotowa. Konieczne były jeszcze ostatecznie szlify, ale generalnie czekają na sygnał od wydawcy, kiedy gra zostanie wydana. Najnowsze informacje zdradzają prawdopodobną datę premiery.

Premiera Silent Hill 2

Informacje na temat premiery Silent Hill 2 pojawiły się na stronie australijskiego sklepu Gorillagaming. Wynika z nich, że gra zadebiutuje 29 września tego roku. Jeśli chodzi o cenę, to wynosi ona 89 australijskich dolarów, czyli około 60 dolarów amerykańskich. To szansa, że Konami na razie nie podwyższyło cen swoich gier do 70 dolarów, jak zrobiła duża część wydawców.

Jeśli premiera gry rzeczywiście zaplanowana jest na wrzesień, to szykują się dwa bardzo intensywne miesiące dla graczy. Na wrzesień i październik już zaplanowane są takie tytuły jak: Starfield, Mortal Kombat 1, Lies of P, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Forza Motorsport, Assassin's Creed: Mirage, Alan Wake II, Lords of the Fallen oraz Spider-Man 2.

Źródło zdjęć: Bloober Team

Źródło tekstu: KitGuru